Además de ostentar el récord absoluto con ocho estatuillas doradas en su vitrina personal, Lionel Messi también cumplió un rol determinante detrás de escena en la ceremonia del Balón de Oro. A través de sus canales oficiales, la entidad organizadora dio a conocer el historial completo de las 11 votaciones en las que intervino el astro rosarino, dejando al descubierto sus preferencias futbolísticas a lo largo de más de una década.

La participación del capitán albiceleste se dividió en dos etapas bien marcadas: entre 2011 y 2015 sufragó en la categoría principal bajo su condición de capitán de la Selección Argentina, mientras que a partir de 2021 pasó a integrar el jurado del Trofeo Kopa, distinción reservada para los exganadores del Balón de Oro con el fin de premiar al mejor futbolista juvenil del mundo.

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Los cuatro compatriotas elegidos y su fidelidad a sus compañeros

Dentro del repaso estadístico sobresale un dato particular: cuatro futbolistas argentinos recibieron el respaldo directo de la "Pulga". En el rubro principal aparecieron Sergio Agüero —mencionado en dos ocasiones—, Ángel Di María y Javier Mascherano. Por su parte, Alejandro Garnacho, actual atacante de Aston Villa, fue el único representante nacional incluido en sus boletas para el premio juvenil.

El desglose de sus decisiones para el Balón de Oro evidencia un criterio inalterable: Messi votó exclusivamente por jugadores con los que compartió plantel en el FC Barcelona o en el combinado nacional. Bajo el sistema de puntuación tradicional (cinco unidades para el primero, tres para el segundo y una para el tercero), Andrés Iniesta se erigió como su máximo predilecto al figurar en las cinco boletas y liderar dos de ellas.

Lionel Messi con el Balón de Oro

Uno de los momentos más simbólicos ocurrió en la edición de 2014, meses después del subcampeonato mundial en Brasil, cuando el rosarino ubicó a Di María en lo más alto de su podio y a Mascherano en el tercer escalón. En tanto, su intervención en las seis ediciones del Trofeo Kopa también dejó huella: en la votación más reciente, su puntaje resultó decisivo para que Lamine Yamal se impusiera por un estrecho margen de 96 puntos frente a los 94 de Pau Cubarsí.

El detalle año por año de las votaciones de Lionel Messi

Así quedaron conformados cada uno de los podios seleccionados por el campeón del mundo en ambas categorías:

En el Balón de Oro:

2011: Xavi Hernández (1°), Andrés Iniesta (2°) y Sergio Agüero (3°).

2012: Andrés Iniesta (1°), Xavi Hernández (2°) y Sergio Agüero (3°).

2013: Andrés Iniesta (1°), Xavi Hernández (2°) y Neymar (3°).

2014: Ángel Di María (1°), Andrés Iniesta (2°) y Javier Mascherano (3°).

2015: Luis Suárez (1°), Neymar (2°) y Andrés Iniesta (3°).

En el Trofeo Kopa:

2021: Pedri (1°), Nuno Mendes (2°) y Jude Bellingham (3°).

2022: Gavi (1°), Nuno Mendes (2°) y Jude Bellingham (3°).

2023: Jamal Musiala (1°), Pedri (2°) y Jude Bellingham (3°).

2024: Lamine Yamal (1°), Pau Cubarsí (2°) y Alejandro Garnacho (3°).

2025: Lamine Yamal (1°), Désiré Doué (2°) y Pau Cubarsí (3°).

2026: Lamine Yamal (1°), Pau Cubarsí (2°) e Ibrahim Maza (3°).

BP