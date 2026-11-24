En el marco de la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, Galatasaray se quedó con un triunfo valiosísimo al imponerse 1-0 sobre Aston Villa tras un partido friccionado, disputado y resuelto en el tramo final.

Con este resultado, los turcos alcanzaron los 9 puntos y se ubicaron en el puesto 13 de la tabla, en tanto que el conjunto inglés permaneció en la octava colocación.

La etapa inicial se caracterizó por la intensidad, las infracciones en mitad de cancha y la paridad en las llegadas. Aston Villa intentó avisar temprano con un remate desviado de Nicolas Jackson a los 4 minutos y un cabezazo de Taylor Harwood-Bellis por encima del travesaño, mientras que Galatasaray respondió con aproximaciones de Yunus Akgün.

El ingreso clave y el cabezazo decisivo

El complemento elevó el ritmo y también la temperatura del encuentro, con tarjetas amarillas para John McGinn, Aleksey Batrakov y João Gomes.

A los 62 minutos, el cuerpo técnico de Galatasaray mandó a la cancha a Deniz Gül en lugar de Eren Elmalı, y el delantero respondió con creces.

Tras un córner concedido por Tyrone Mings, Gül ganó en el área chica y conectó de cabeza al centro del arco para firmar el 1-0 definitivo para los turcos.

Con la ventaja a favor, Galatasaray administró energías frente a un Aston Villa que buscó emparejar con variantes ofensivas como Emiliano Buendía, Leon Goretzka e Ibrahim Mbaye. No obstante, el empate nunca llegó y el triunfo le perteneció a los turcos, quienes sumaron tres puntos más que valiosos.

FMZ