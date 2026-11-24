Con el foco puesto en rearmar su última línea para el 2027, River pisó el acelerador en las últimas horas y, según trascendió en las últimas horas, mantiene negociaciones avanzadas por Tomás Palacios, una de las grandes apariciones defensivas del fútbol argentino durante este año.

El central pampeano de 23 años se encuentra actualmente a préstamo en Estudiantes de La Plata, donde se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras este sábado, y su pase pertenece al Inter de Milán, club con el que la dirigencia millonaria ya entabló gestiones formales.

Si bien el Pincha cuenta con una opción de compra en el contrato que vence el 31 de diciembre, en La Plata ven muy difícil ejecutarla y aguardan el desenlace de la definición continental. Ante ese panorama, River se metió de lleno en la puja y conntaría con el visto bueno del propio futbolista.

¿Quién es Tomás Palacios?

Tomás Palacios

En cuanto a las condiciones de la propia operación, el conjunto italiano valúa la ficha del defensor en alrededor de seis millones de euros.

Mientras en Núñez analizan las vías para cerrar la incorporación, ya sea mediante una compra definitiva o intentando negociar un préstamo, el único factor que hoy podría alterar los planes del Millonario sería la irrupción de alguna oferta desde el fútbol europeo.

Cabe destacar que, a lo largo del 2026, Palacios acumuló 35 partidos oficiales (32 como titular), en los que aportó un gol y una asistencia, además de conquistar la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional con Estudiantes. Incluso, ese nivel lo llevó a ser convocado por Lionel Scaloni, llegando a debutar en la Selección Argentina.

Más movimientos en el radar de River

La búsqueda de Palacios responde a la necesidad de renovar una zaga central que sufrió altibajos y podría tener bajas como las de Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero.

En paralelo, en Núñez también sondearon al juvenil paraguayo Mauro Coronel y ya iniciaron contactos por el arquero marroquí Yassine Bounou.

FMZ