En un vibrante partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, el Manchester City no pudo hacerse fuerte en Inglaterra y empató 2-2 frente al Napoli, por lo que debió conformarse con repartir puntos.

Con Enzo Fernández como titular, el conjunto ciudadano tuvo que remar dos veces desde atrás para rescatar un punto que lo deja en el sexto lugar de la tabla con 10 unidades, mientras que el equipo napolitano sumó una igualdad con sabor a poco que lo mantiene en el puesto 27 con 4 puntos, muy lejos de la zona de clasificación.

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Primer tiempo intenso y sin goles en Manchester

El encuentro arrancó con ritmo alto desde el primer minuto, cuando Elliot Anderson probó desde afuera tras una asistencia de Enzo Fernández. El mediocampista argentino tuvo mucha participación en la primera mitad, tanto en la distribución, como en la disputa física en el círculo central, donde protagonizó varios cruces con Kevin De Bruyne.

Napoli respondió con aproximaciones de Scott McTominay y Rasmus Højlund, mientras que las situaciones más claras antes del descanso llegaron sobre el cierre. No obstante, toda la acción recién se vio en el complemento.

Ráfaga de goles y rescate agónico de Cherki en el complemento

Todas las emociones en el marcador quedaron reservadas para el segundo tiempo. A los 55 minutos, Rasmus Højlund aprovechó un pase en profundidad de Billy Gilmour y definió de zurda para poner el 1-0 en favor de Napoli.

El City reaccionó con el ingreso de Jérémy Doku y, tras la salida de Enzo Fernández para el ingreso de Iliman Ndiaye, encontró la igualdad a los 67 minutos: luego de un córner ejecutado por el propio Doku, Ayyoub Bouaddi capturó la pelota en el área y estampó el 1-1.

Sin embargo, el conjunto italiano volvió a golpear por intermedio de Noa Lang, quien conectó de derecha un centro de Leonardo Spinazzola para adelantar nuevamente a los italianos.

En la recta final, el equipo inglés fue con todo por la igualdad: Joško Gvardiol estrelló un tiro en el poste derecho a los 81 minutos y, a los 86, Rayan Cherki recibió una asistencia de Iliman Ndiaye y sacó un derechazo cruzado y rasante junto al palo izquierdo para decretar el 2-2 definitivo.

FMZ