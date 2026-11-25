La clasificación de Gimnasia y Esgrima La Plata sobre Newell's Old Boys en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, quedó empañada por un cierre bochornoso. A la polémica por el desempeño arbitral de Nicolás Ramírez se le sumó una batalla campal entre ambos planteles tras el pitazo final, cuyo trasfondo quedó expuesto en el durísimo descargo elevado por el juez principal.

Escándalo en La Plata con nueva polémica de Nicolás Ramírez: Gimnasia perdió a un jugador clave vs Boca o Independiente Rivadavia

El detonante: la provocación de Castillo y la reacción de todo Newell's

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el conflicto tuvo su origen en los instantes finales del encuentro. El arquero colombiano del conjunto platense, Harlen Castillo, exhibió gestos sobradores y lanzó una burla dirigida hacia Santiago Solari segundos antes de la finalización del partido. Esta actitud desató la furia de los futbolistas visitantes, quienes fueron rápidamente a buscarlo, desencadenando un tumulto generalizado en el campo de juego.

En medio de los empujones e insultos, Ramírez intervino mostrando tarjetas rojas. Si bien en primera instancia se conocieron las sanciones contra el propio guardameta local y el defensor leproso Lucas Carrizo, el reporte oficial divulgado este martes confirmó dos expulsiones adicionales: la del arquero suplente Gabriel Arias y la de Tomás González, asistente técnico de Frank Kudelka.

Qué escribió el árbitro sobre cada expulsado

Según los extractos del expediente arbitral difundidos por El Gráfico, las descripciones de las infracciones anticipan duras penas por parte del Tribunal de Disciplina:

Harlen Castillo (Gimnasia): Ramírez fundamentó la roja por el uso de vocabulario ofensivo, grosero u obsceno. En el escrito sostuvo que el arquero se comportó de forma "ofensiva y humillante" frente a sus adversarios, acción que provocó el malestar generalizado y dio inicio a los intentos de agresión mutua entre los equipos.

Lucas Carrizo (Newell's): Es quien enfrenta el panorama disciplinario más complejo. El juez lo imputó por conducta violenta al detallar que corrió hacia Castillo, lo tomó de la camiseta, empujó a distintos rivales y le propinó un fuerte cabezazo en la cara a Marcelo Torres. Además, el informe agrava su situación al relatar que, tras ver la tarjeta roja, el futbolista reaccionó de manera airada y le dio un manotazo en el brazo al árbitro, tirando la tarjeta al césped antes de ser contenido por sus compañeros.

Gabriel Arias (Newell's): El arquero suplente ingresó al terreno de juego una vez concluido el encuentro para involucrarse en la trifulca. El árbitro lo denunció por conducta violenta tras sujetar de la camiseta al guardameta rival en medio del forcejeo, debiendo ser separado por terceras personas.

Tomás González (Cuerpo técnico de Newell's): El colaborador de Kudelka fue expulsado por mantener una conducta inapropiada en la zona de relevos, producto de sus reiteradas y airadas protestas contra los fallos arbitrales.

El impacto deportivo inmediato para Gimnasia

Más allá de las multas y suspensiones que recaerán sobre el elenco rosarino —ya eliminado de la competencia—, el perjuicio deportivo más urgente golpeará a Gimnasia. Al avanzar a los cuartos de final, el equipo platense afrontará el duelo decisivo ante el ganador de Boca Juniors e Independiente Rivadavia sin su arquero titular.

Ante la inminente suspensión de Castillo, el arco tripero volverá a quedar bajo la custodia de Nelson Insfrán, quien recuperará la titularidad en una instancia determinante del certamen luego de haber cedido el puesto frente al colombiano.

BP