La Copa Argentina ya tiene definidas sus autoridades para el partido decisivo del certamen. El próximo miércoles 2 de diciembre, desde las 20.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Boca y Platense disputarán la gran final con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Boca vs Platense, la final de la Copa Argentina 2026

La designación oficial confirmó además la presencia de Silvio Trucco como encargado del VAR en el encuentro que definirá al campeón del torneo federal.

Rey Hilfer será acompañado por Maximiliano Del Yesso como primer asistente y Facundo Rodríguez como segundo asistente. En tanto, Sebastián Martínez cumplirá la función de cuarto árbitro, Belén Bevilacqua será la quinta árbitra y Javier Uziga trabajará como AVAR junto a Trucco.

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Cómo le fue a Boca con Leandro Rey Hilfer como árbitro

El historial del Xeneize con Rey Hilfer muestra un balance claramente favorable. Contando sus presentaciones oficiales bajo la conducción de este juez, Boca registra 12 victorias, 5 empates y apenas 3 derrotas en 20 partidos dirigidos.

Leandro Rey Hilfer

El antecedente más cercano entre ambos se dio el pasado 9 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, en el empate 2-2 frente a Instituto en Córdoba.

Antes de ese encuentro, también había estado al frente en la igualdad frente al mismo rival en La Bombonera durante el Apertura. La última derrota azul y oro con Rey Hilfer en cancha se remonta al Clausura 2025, cuando perdió 1-0 frente a Huracán.

La terna arbitral completa

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Leandro Rey Hilfer Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Maximiliano Del Yesso Asistente 2: Facundo Rodríguez

Facundo Rodríguez Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

Sebastián Martínez Quinto árbitro: Belén Bevilacqua

Belén Bevilacqua VAR: Silvio Trucco

Silvio Trucco AVAR: Javier Uziga

FMZ