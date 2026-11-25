El futbolista inglés Raheem Sterling fue condenado a 12 meses de prisión en suspenso por conducir de manera peligrosa mientras inhalaba óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa. La sentencia se conoció este miércoles 25 de noviembre en el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, Inglaterra, luego de que el exjugador de Manchester City y Chelsea reconociera su responsabilidad en los hechos.

El episodio ocurrió el 28 de mayo de 2026, cuando Sterling conducía su Lamborghini Urus por las autopistas M25 y M3, en el sur de Inglaterra. Según se expuso durante el proceso judicial, varios testigos lo vieron manejar de manera errática, cambiar constantemente de carril e inhalar la sustancia desde un globo mientras circulaba en plena hora pico. Finalmente, perdió el control y chocó contra una señal al costado de la carretera. No hubo otros vehículos involucrados ni personas heridas.

Raheem Sterling

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El delantero de 31 años se declaró culpable en septiembre de tres cargos: conducción peligrosa, posesión de seis cartuchos de óxido nitroso para su inhalación indebida y negativa a proporcionar una muestra para su análisis. La jueza Kirsty Allman consideró que Sterling había actuado con un «desprecio consciente por la seguridad de los demás usuarios de la carretera» y remarcó que su comportamiento expuso a otras personas a un riesgo importante.

Sin embargo, el futbolista no deberá ingresar inmediatamente a prisión. La pena de 12 meses quedó suspendida durante 18 meses, por lo que solo deberá cumplirla si incumple las condiciones establecidas por la Justicia durante ese período. Además, recibió una prohibición para conducir durante dos años y deberá completar 100 horas de trabajo comunitario no remunerado.

Durante la audiencia también se tuvieron en cuenta algunos factores atenuantes, entre ellos su reconocimiento de los hechos, su trayectoria sin antecedentes penales y su compromiso con un tratamiento para abordar el consumo de óxido nitroso. Su abogado explicó que había comenzado a utilizar esa sustancia durante una etapa complicada de su carrera profesional y que había reconocido los mecanismos poco saludables que derivaron en el episodio.

Raheem Sterling

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El caso representa un nuevo capítulo complicado en la carrera de Sterling, quien supo ser una de las figuras del fútbol inglés, ganó cuatro Premier League con Manchester City y disputó 82 partidos con la selección nacional. Su último equipo fue Feyenoord, donde jugó durante un breve período en 2026. Actualmente se encuentra sin club, mientras intenta encaminar su futuro profesional después de un episodio que también tuvo consecuencias judiciales.