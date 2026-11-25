Este mediodía, desde las 12.30 en el complejo Aspire Zone de Doha, la Selección argentina Sub 17 enfrentará a Dinamarca, por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2026. La Albiceleste suma tres puntos tras perder con Australia y vencer a Mozambique, mientras que el equipo europeo tiene uno y necesita ganar para seguir con vida.

El encuentro podrá verse en vivo a través de la pantalla de TyC Sports. Vale recordar que avanzan los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

Argentina venció 2-1 a Mozambique y logró su primer triunfo en el Mundial Sub 17

Cómo llega Argentina al último partido de la fase de grupos

Argentina y Dinamarca llegan obligados a ganar para avanzar a los 16avos de final del Mundial Sub-17 en un cerrado Grupo C que lidera Australia (4 puntos), seguido por Mozambique y la Albiceleste (3), mientras que los europeos cierran con una unidad.

El equipo dirigido por Diego Placente debutó con caída 2-0 ante Australia, pero se recuperó venciendo 2-1 a Mozambique con goles de Matheo Machuca y Simón Escobar, además de una atajada clave de Valentín Reigia sobre el cierre. Con tres puntos y una diferencia de gol de -1, un triunfo le asegura la clasificación directa sin depender de nadie; de lo contrario, deberá esperar otros marcadores.

Selección Argentina Sub 17

Cómo llega Dinamarca

Por su parte, el conjunto conducido por Mads Lyng —que tiene como principal carta ofensiva a su capitán Mikkel Bro Hansen— perdió 4-0 frente a Mozambique en el estreno y empató 0-0 con Australia en la segunda jornada. Último en la zona y en busca de superar por primera vez la fase de grupos tras su única participación en 2011, necesita ganar y aguardar otros resultados para intentar meterse entre los ocho mejores terceros.

Argentina vs Dinamarca: las posibles formaciones

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Bautista Gimenez, Simón Escobar; Benjamín Vallejo, Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Giovanni Baroni, Alan Alcaraz y Juan Policella. DT: Diego Placente.

Dinamarca: Elías Medina; Elias Warming, Noah Madsen, Xander Poulsen; Julius Wichmann, Hector Lux, Frederik Vestergaard, Ishaq Holalam; Ekene Chukwuani, Elvin Mehicic y Noah Manata. DT: Mads Lyng.

BP