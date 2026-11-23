Lionel Scaloni sumó un nuevo logro, aunque esta vez lejos de las canchas de fútbol. El entrenador de la Selección argentina participó del Gran Fondo Siete Lagos, una exigente competencia de ciclismo disputada en la Patagonia, terminó tercero en su categoría y consiguió la clasificación al Mundial de Gran Fondo 2027, que se realizará en Francia.

Lionel Scaloni en el Gran Fondo de los Siete Lagos

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El técnico de 48 años completó los 110 kilómetros entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos. Con ese registro, finalizó en el puesto 40 de la clasificación general y se ubicó tercero en la categoría masculina de 45 a 49 años, entre 179 participantes.

La definición fue muy ajustada. Scaloni quedó a menos de tres segundos de Claudio Arone, quien terminó segundo, y a poco más de 27 del ganador, Juan Carlos Tarifa. El entrenador compitió con el dorsal 897 y logró meterse entre los tres mejores de su división.

El resultado tuvo un premio especial: la clasificación al Mundial de Gran Fondo 2027. Por primera vez en sus 15 ediciones, el Gran Fondo Siete Lagos integró el calendario de las UCI Gran Fondo World Series, el circuito internacional que otorga plazas para la cita mundialista. Los tres primeros de cada categoría obtuvieron el pasaje directo.

Lionel Scaloni en el Gran Fondo de los Siete Lagos

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El campeonato se disputará entre el 22 y el 24 de agosto de 2027, en la región francesa de Alta Saboya. Scaloni estuvo acompañado por integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, quienes también participaron de la competencia.

No es la primera vez que el entrenador se suma al desafío: ya había corrido el Gran Fondo Siete Lagos en 2024. Ahora, después de conducir a la Argentina a los principales logros del fútbol internacional, tendrá la posibilidad de representar al país en otro Mundial, pero esta vez como ciclista.

LT