En medio de un presente brillante en el fútbol europeo, Nico Paz volvió a quedar en el centro de la escena mediática en la Argentina, aunque esta vez no fue únicamente por su rendimiento dentro de la cancha. Luego de la victoria del Como por 1-0 frente al AEK Atenas este martes por la UEFA Champions League, el volante de 22 años rompió el silencio sobre una fotografía retro que se viralizó en los últimos meses y en la que aparece vistiendo los colores de Boca Juniors.

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El trasfondo familiar detrás de la imagen viral

Consultado por TNT Sports una vez finalizado el encuentro en Italia, el talentoso mediocampista aclaró con naturalidad cómo surgió aquella postal que despertó la ilusión entre los simpatizantes xeneizes de verlo alguna vez en el club.

“Eso es de cuando era chiquito. De chiquito me compraban mucho las camisetas”, explicó el futbolista nacido en España, antes de revelar el motivo principal de su cercanía con la institución azul y oro: “La mayor parte de mi familia es de Boca”. Si bien evitó profundizar en mayores detalles, sus declaraciones alcanzaron para confirmar el fuerte arraigo bostero en su entorno íntimo.

El lazo del jugador con el club de la Ribera no se limita únicamente a los recuerdos de su niñez. Durante este mismo año, Paz tuvo la posibilidad de conocer personalmente la Bombonera: estuvo presente el pasado 28 de mayo en la derrota por 1-0 frente a Universidad Católica, resultado que en aquel momento marginó al equipo conducido por Claudio Úbeda de la Copa Libertadores y lo reubicó en la Copa Sudamericana, certamen que finalmente terminó conquistando.

En paralelo, el presente deportivo de Paz atraviesa su punto más alto. Con los tres puntos obtenidos en condición de local ante el conjunto griego, el Como se consolidó —junto al Betis— como una de las grandes revelaciones de la presente edición de la Champions League. Ambos equipos alcanzaron la línea de las 12 unidades, igualando la cosecha del París Saint-Germain (que adeuda un encuentro) y ubicándose a tan solo tres puntos de lo más alto de la tabla.

BP