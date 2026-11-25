La final de la Copa Argentina entre Boca y Platense se jugará en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Después de varios días de versiones y distintas alternativas, la organización definió el escenario para el encuentro que determinará al campeón de la edición 2026. El partido está previsto para el próximo miércoles 2 de diciembre, aunque todavía resta conocer el horario oficial.

La elección llegó después de que se analizaran distintas sedes para recibir la definición. Rosario, Mendoza y Córdoba aparecieron entre las posibilidades, pero finalmente la provincia de Santiago del Estero se quedó con la organización. Según trascendió, ambos clubes ya fueron informados de la decisión y solo resta la comunicación formal de las autoridades de la AFA.

Estadio Único Madre de Ciudades

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El Madre de Ciudades, con capacidad para aproximadamente 42.000 espectadores, tiene antecedentes importantes para los dos finalistas. Boca ya levantó allí la Copa Argentina 2020, cuando venció a Talleres por penales en diciembre de 2021, y también conquistó la Supercopa Argentina 2023 tras golear 3-0 a Patronato. Por su parte, Platense consiguió en ese estadio el primer título de su historia: el Torneo Apertura 2025, luego de derrotar 1-0 a Huracán con un gol de Guido Mainero.

El Xeneize llegará a la definición después de golear 3-0 a Banfield en las semifinales, mientras que el Calamar obtuvo su lugar tras eliminar a Atlético Tucumán en una definición por penales. El equipo de Martín Palermo tendrá la oportunidad de conquistar por primera vez la Copa Argentina, mientras que el conjunto de Rodolfo Arruabarrena buscará sumar otro trofeo a una temporada en la que ya celebró la Copa Sudamericana y el título de la Tabla Anual.

Trofeo Copa Argentina

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En cuanto a la organización, se espera que en los próximos días se conozcan los detalles de la venta de entradas y la distribución de localidades para ambas parcialidades. Las primeras informaciones indican que Boca contaría con alrededor de 30.000 lugares y Platense con unos 10.000, aunque todavía falta la confirmación oficial de ese reparto.

LT