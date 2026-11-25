El Bayern Múnich publicó un comunicado oficial sobre la salud de Jamal Musiala, luego de reunirse con los representantes del futbolista en medio de las críticas por el manejo de su situación médica. La institución alemana buscó aclarar cuándo comenzaron los problemas neurológicos del mediocampista y aseguró que su recuperación es la principal prioridad de ambas partes.

El mediapunta alemán ya tuvo varias lesiones graves a pesar de su corta edad

Argentina se juega la clasificación a 16avos del Mundial Sub 17 ante Dinamarca: hora, TV y formaciones

El encuentro se realizó el martes 24 de noviembre y fue calificado como constructivo. "La salud del jugador está por encima de todo para ambas partes. Jamal Musiala recibe todo el apoyo en su camino de regreso", expresó el club en su página oficial. Además, Bayern y la agencia 11WINS, que representa al futbolista, acordaron continuar las conversaciones de manera confidencial y en un marco de colaboración.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la fecha en la que Musiala comenzó a ser evaluado por sus síntomas neurológicos. Según precisaron ambas partes, el primer examen se realizó el 22 de abril de 2025, inmediatamente después de que aparecieran las primeras manifestaciones. El estudio se llevó adelante en coordinación con el departamento médico del Bayern. La aclaración resulta relevante porque el jugador había renovado su contrato hasta 2030 en febrero de ese mismo año.

La polémica había crecido después de las declaraciones de diferentes dirigentes del club sobre el futuro del mediocampista. Karl-Heinz Rummenigge había planteado dudas sobre su capacidad para recuperar el nivel anterior a sus problemas físicos, mientras que también se había instalado la posibilidad de revisar las condiciones económicas de su contrato. La situación generó una fuerte reacción de FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, que acusó al Bayern de ejercer presión sobre el jugador y recordó que una lesión no justifica modificar unilateralmente un acuerdo contractual.

El jugador sufrió una descompensación en la pretemporada

Nico Paz explicó el origen de su foto viral con la camiseta de Boca: "La mayor parte de mi familia es hincha"

Musiala había explicado públicamente que padece episodios de ausencia provocados por una disfunción neurológica. El futbolista también aclaró que, según el diagnóstico recibido, la condición no representa un peligro para su salud y manifestó su intención de continuar con su carrera. A ese cuadro se sumaron distintas lesiones musculares y el largo proceso de recuperación que atravesó durante los últimos meses.

Después de varias semanas de cuestionamientos, el Bayern buscó transmitir un mensaje de respaldo y cerrar las especulaciones sobre el momento en que conoció la situación médica de su figura. Por ahora, ambas partes acordaron mantener el diálogo en privado, mientras Musiala continúa trabajando para recuperar su mejor versión y volver a tener continuidad en el equipo de Vincent Kompany.

LT