Este miércoles, el Barcelona dio otro paso hacia la clasificación de Champions League en su visita al Sabah de Azerbaiyán, imponiéndose 4-1 en el Estadio Olímpico de Bakú. Con una actuación contundente liderada por Anthony Gordon y Frenkie de Jong, el conjunto dirigido por Hansi Flick se afianza en el lote de los ocho mejores.

Barcelona a puro gol sin Lamine ni Raphinha

A pesar de sufrir la sensible baja de Lamine Yamal, quien se quedó en España por una molestia en su tobillo derecho, y el goleador Raphinha, que descansó, el elenco culé mantuvo su gran cuota en redes. Hansi Flick apostó por la rotación en el plantel y el equipo respondió con eficacia.

Barcelona en Champions League

Anthony Gordon abrió el marcador a los 31 minutos y volvió a aparecer para firmar su doblete personal, encaminando la victoria catalana. En el complemento, la ráfaga ofensiva del Barcelona sentenció la historia con los tantos de Karim Adeyemi (55') y Gabriel Jesus (60'), haciendo estéril el descuento de Joy Lance Mickels (63') para el conjunto local.

Real Madrid vs PSV: la "Casa Blanca" goleó 5-1 y está invicto en la Champions League

El increíble registro de Frenkie de Jong

Frenkie de Jong, mediocampista neerlandés que es pieza clave en el armado de Flick, se destacó ante Sabah con notable estadística: 100% de pases completados. De Jong no falló ninguna de las 69 cesiones de pelota que hizo para sus compañeros.

Frenkie de Jong

Líder de La Liga pese a su tropiezo ante Real Madrid, Barcelona sigue consolidándose como uno de los grandes equipos europeos del año.