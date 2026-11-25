El Manchester United de Mauricio Pochettino empató 2-2 frente a Sporting de Lisboa en Portugal por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, en un partido marcado por los penales, las intervenciones del VAR y el protagonismo directo del defensor argentino Lisandro Martínez en ambas áreas.

Con esta igualdad, el conjunto inglés no levantó la cabeza quedó relegado al 19° lugar de la tabla general con siete puntos, muy lejos de los puestos de vanguardia.

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Desatención de Lisandro Martínez y ventaja portuguesa en el primer tiempo

El desarrollo de la primera mitad tuvo al zaguero de la Selección argentina en el centro de la escena. A los 29 minutos, el Licha cometió una polémica infracción dentro del área sobre Geny Catamo y el árbitro sancionó penal para el elenco portugués.

El arquero belga Senne Lammens sostuvo al United al atajar el remate inicial de Luis Suárez, pero en la continuidad de la jugada el propio arquero derribó a Maxi Araújo, vio la tarjeta amarilla y provocó una segunda pena máxima consecutiva.

En ese segundo intento, a los 33 minutos, el colombiano Suárez no falló y puso el 1-0 para los el Sporting de Portugal. Unos minutos para el olvido de los Red Devils.

La reacción del United con Bruno Fernandes y el cierre con polémica

En el inicio del complemento llegó la revancha para el defensor argentino. Apenas a los dos minutos de reanudado el juego, Martínez se redimió: pisó el área rival y fue derribado por Eduardo Quaresma.

Bruno Fernandes se hizo cargo de la ejecución a los 48 minutos y marcó el 1-1 parcial ante su ex club, cumpliendo con la famosa "ley del ex".

Instantes después, a los 50, el mediocampista portugués sacó un zurdazo desde afuera del área tras asistencia de Amad Diallo para dar vuelta el marcador, estampar su doblete y establecer el 2-1.

Sporting reaccionó en el tramo final y alcanzó la igualdad definitiva a los 80 minutos de manera insólita: al arquero Lammens se le escapó la pelota de las manos y Luis Suárez terminó poniendo el 2-2 final.

Tan solo dos minutos más tarde, el United celebró un gol en contra de Kaique que hubiera significado el triunfo, pero la tecnología anuló la conquista por una falta previa de Patrick Dorgu.

Sobre el cierre, el equipo de Pochettino sufrió la expulsión por doble amarilla de Youri Tielemans en tiempo adicionado y terminó resistiendo un empate más que amargo en Lisboa.

FMZ