Julián Álvarez volvió a encontrarse con el gol en la tarde de Champions League de este miércoles. Atlético de Madrid venció 2-0 al Viking FK por la quinta fecha de la fase de liga y uno de los grandes protagonistas fue el argentino.

Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Simeone suma tres puntos determinantes para trepar al puesto 18 con siete unidades y meterse de lleno en la zona de clasificación a los playoffs.

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Con un poco de fortuna, Julián anotó de tiro libre

El atacante de la Selección argentina puso fin a una sequía de nueve partidos sin anotar con una ejecución precisa a los 24 minutos de la primera mitad.

Tras una mano de Henrik Bjørdal en la puerta del área, la Araña ejecutó el tiro libre por abajo y con rosca hacia el primer palo.

El arquero Ľubomír Belko alcanzó a manotear la pelota en una doble intervención junto al rebote de Álex Baena, pero el reloj del árbitro belga Erik Lambrechts vibró segundos después para confirmar que la misma había traspasado por completo la línea de gol.

El tanto del argentino significó su tercera conquista en 14 partidos en la temporada y reafirmó su jerarquía en la pelota parada: desde su arribo al fútbol español en la campaña 2024/25, ya suma seis goles de tiro libre directo sobre un total de 52 con la camiseta Colchonera.

Cabe destacar que, la apertura del marcador había llegado apenas cinco minutos antes mediante otra pieza clave del ataque madrileño. Dávid Hancko filtró un pase en profundidad para la proyección de Alejandro Grimaldo sobre la izquierda, quien levantó la cabeza y envió el centro atrás para el zurdazo potente de Alexander Sørloth.

En la segunda mitad, Simeone comenzó a dosificar cargas pensando en la seguidilla de partidos. A los 56 minutos dispuso el ingreso de Giuliano Simeone en reemplazo de Julián Álvarez, quien se retiró aplaudido tras completar un partido intenso en el circuito ofensivo y con dos remates al arco.

Si bien el elenco nórdico manejó mayor posesión en el tramo final, el conjunto español cerró los espacios con orden defensivo, sostuvo el cero en el arco de Jan Oblak sin pasar sobresaltos y se llevó una victoria fundamental para acomodarse en la tabla de la Champions League.

FMZ