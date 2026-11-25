Se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, una fecha que vuelve a movilizar al fútbol argentino y a recordar a una de las figuras más importantes de su historia. En medio de los homenajes por el aniversario, también aparecen episodios de su vida que reflejan su personalidad y su relación con el poder del fútbol. Uno de ellos fue su enfrentamiento con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

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El episodio ocurrió el 26 de enero de 2019, durante una conferencia de prensa en México. Maradona, entonces entrenador de Dorados de Sinaloa, acababa de perder 2-1 ante Potros UAEM y fue consultado por la llegada de César Luis Menotti como director de Selecciones Nacionales.

Aunque celebró la designación del Flaco, aprovechó para apuntar contra Tapia: "Menotti llega a la Selección argentina en el único acierto del presidente Tapia, que es un desastre". Luego fue todavía más contundente: "El Chiqui Tapia es el peor dirigente que vi en mi vida"

Diego también cuestionó su capacidad para conducir la AFA y lanzó otra frase que tuvo repercusión: "Le das una pelota y te la devuelve con la mano, no sabe patear y menos negociar"

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De las críticas a la reconciliación

La relación entre ambos había comenzado con el respaldo de Maradona a la llegada de Tapia a la presidencia de la AFA, pero se deterioró cuando Diego sintió que el dirigente no había cumplido con los compromisos asumidos. En 2018 llegó a acusarlo de traidor y profundizó sus críticas al año siguiente, pero si hay algo por lo que el Diego se destacaba, era por su versatilidad, ya lo vimos con los papas.

Sin embargo, el vínculo cambió en septiembre de 2019, cuando Tapia visitó a Maradona en Estancia Chica, durante su etapa como entrenador de Gimnasia. Compartieron un asado, se fotografiaron juntos y dejaron atrás públicamente sus diferencias.