El histórico arquero alemán Manuel Neuer quedó envuelto en una polémica por su vida privada. A los 40 años, el capitán del Bayern Múnich fue fotografiado en Búzios, Brasil, junto a una joven de 23 años, en medio de las versiones sobre su separación de Anika Bissel, su esposa y madre de sus dos hijos.

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Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente llegaron a la prensa alemana. En uno de los videos se observa al campeón del mundo en 2014 en un local de comidas rápidas, mientras que en otro aparece trasladándose en una moto eléctrica junto a la mujer.

La aparición generó repercusiones por el contexto familiar del futbolista. Según informaron distintos medios alemanes, Neuer y Anika se habrían separado pocas semanas después del nacimiento de su segundo hijo, a fines de agosto. La pareja también tiene un primer niño, nacido en marzo de 2024. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente los motivos de la ruptura.

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Las repercusiones también llegaron al entorno del Bayern y en redes sociales ya hubo ruido entre propios jugadores y familiares del plantel. En paralelo, Neuer atraviesa una recuperación por una lesión en el pie derecho. El Bayern le había concedido permiso para viajar durante una semana a Brasil, donde podía descansar y realizar trabajos livianos de movilidad antes de continuar con su rehabilitación en Alemania.

El arquero sufrió una rotura parcial de un tendón durante el encuentro ante Mainz 05, el 7 de noviembre, y se estima que estará alrededor de dos meses fuera de las canchas.

LT