Lautaro Martínez consumó este miércoles su vuelta al ruedo marcando el segundo tanto en la victoria de Inter sobre Stuttgart por la quinta jornada de la UEFA Champions League. El delantero había sumado un puñado de minutos el fin de semana pasado ante Atalanta, y ahora rompió su sequía de 43 días sin poder convertir un gol oficial.

Lautaro Martínez en Champions League

El Toro no festejaba desde el pasado 13 de octubre, fecha en la que había firmado un doblete frente al Brujas por este mismo torneo. Luego llegó la dura lesión muscular que lo marginó durante 39 días de las canchas e incluso lo obligó a perderse la última doble jornada de Fecha FIFA con la Selección Argentina.

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Lautaro sentenció otra buena victoria de Inter en Champions

A pesar de no mostrar su versión más brillante, el Inter de Cristian Chivu encontró la ventaja gracias a un penal que Petar Sucic cambió por gol. Con el resultado abierto, el entrenador dispuso el ingreso de Lautaro Martínez, quien anotó el segundo cuatro minutos después de entrar.

Lautaro Martínez en Champions League

Tras recibir la pelota por el carril central, el Toro sacó un certero derechazo cruzado que dejó sin chances al arquero Seimen. Lautaro Martínez alcanzó los 182 goles con la camiseta del Inter en un total de 385 partidos disputados. Además, llegó a los 28 gritos en la Champions League, ratificándose como el máximo goleador internacional en toda la historia del club.