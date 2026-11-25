Boca celebró en La Bombonera su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura tras dejar en el camino a Independiente Rivadavia, pero no tendrá margen para relajarse. El conjunto de la Ribera ingresó en el tramo más exigente del semestre y afrontará dos compromisos a todo o nada en apenas cuatro días.

Boca 2 - 0 Independiente Rivadavia

Sin tiempo para festejos prolongados, el cuerpo técnico y el plantel ya cambian el chip para administrar cargas físicas y sostener la doble competencia que mantiene ilusionados a los hinchas azul y oro.

En ese sentido, todo el mundo Boca ya toma nota de cómo continúa la hoja de ruta inmediata en la recta final de la temporada…

Boca fue una fiesta en La Bombonera: con ímpetu de campeón, venció 2-0 a Independiente Rivadavia y se metió en cuartos de final

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

La próxima cita que marcará el regreso a la acción para el Xeneize será este domingo 29 de noviembre, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Lobo viene de protagonizar un partidazo y eliminar a Newell's tras imponerse 4-2 en el tiempo suplementario.

Gimnasia y Esgrima de La Plata, próximo rival de Boca

Al haber finalizado mejor ubicado en la tabla de la fase de liga, Boca contará con la ventaja deportiva de definir la llave en condición de local, por lo que el cruce volverá a disputarse en La Bombonera.

Si bien todavía resta la oficialización formal del día y el horario por parte de la Liga Profesional y la AFA, todo indica que el encuentro se jugará en turno nocturno, alrededor de las 22:00 horas.

Más allá del compromiso del fin de semana por el certamen doméstico, el calendario marca de inmediato una parada de máximo voltaje en el interior del país.

Apenas finalizado el duelo ante el conjunto platense, la delegación xeneize deberá emprender viaje directo rumbo a Santiago del Estero para disputar la gran final de la Copa Argentina.

Ese encuentro decisivo frente a Platense ya tiene todo confirmado: se jugará el próximo miércoles 2 de diciembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde Boca irá en busca de sumar una nueva estrella a sus vitrinas.

Boca vs Platense, la gran final de la Copa Argentina

FMZ