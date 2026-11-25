Boca tuvo un buen comienzo de partido ante Independiente Rivadavia y pudo moldear un firme 2-0 para transitar el duelo de cuartos de final de Playoffs del Clausura 2026. En una noche marcada por la alegría extendida tras la obtención de la Copa Sudamericana, el Vasco Arruabarrena sumó algunos dolores de cabeza físico.

Milton Delgado

Con mínima rotación en relación al equipo que venía de arrollar a Atlético Mineiro, Boca perdió por lesión a Milton Delgado, quien sufrió un golpe en su rodilla derecha y no pudo completar la primera mitad. El pibe había llegado exigido a la final de la copa, y ahora tuvo que salir.

Boca perdió a dos jugadores por lesión ante Independiente Rivadavia

Delgado no pudo seguir y dejó su lugar en cancha para Williams Alarcón, quien ingresó a falta de siete minutos para terminar la etapa inicial. Ya en el complemento, el mediocampista chileno acusó molestias y quedó inmóvil sobre el césped.

Williams Alarcón

Alarcón no pudo disimular su malestar y terminó dejando el campo de juego con lágrimas en los ojos, apenas completados cuatro minutos de la segunda mitad. Alan Velasco ocupó su lugar.

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A la espera de estudios médicos, Arruabarrena aguarda para saber el estado físico de Milton Delgado, titular indiscutido, y Alarcón, que con Ascacíbar con lo justo fue el primer mediocampista que ingresó desde el banco de suplentes. Se viene la final de la Copa Argentina.

NZ