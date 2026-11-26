Tras el triunfo 2-0 de Boca frente a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura, Rodolfo Vasco Arruabarrena dejó una conferencia cargada de definiciones.

El técnico destacó el carácter del equipo para responder después de un viaje largo y de las recientes consagraciones, aunque evitó comparaciones con la historia grande del club y puso el foco en lo que viene.

Boca fue una fiesta en La Bombonera: con ímpetu de campeón, venció 2-0 a Independiente Rivadavia y se metió en cuartos de final

Un partido serio, rotación y cansancio mental

Para el Vasco, lo más valioso de la noche fue la respuesta colectiva en un cruce exigente: "Hoy hicimos un partido serio, manejamos los momentos, abusamos un poco de la posesión de pelota en salida, todo no se puede, pero la verdad contento".

Además, señaló que Independiente Rivadavia es un rival duro que les costó, pero que el equipo golpeó en el momento justo y logró controlar el desarrollo.

Con la seguidilla de partidos cada tres o cuatro días y el próximo compromiso a la vuelta de la esquina, Arruabarrena aclaró que su mayor preocupación pasa por el desgaste psicológico del plantel: "Me preocupa el cansancio mental, eso es lo que más me preocupa. Tenemos la sensación de que tenemos para pelear por otro título. De la cabeza tendríamos que estar bien fresquitos".

En esa línea, explicó la rotación y el descanso de nombres como Ascacibar, a quien decidió no poner de inicio, o el rol de futbolistas que vienen sumando menos minutos, aclarando que en diciembre conversará con quienes busquen mayor continuidad.

El respeto por Bianchi y el "hambre" tras los títulos

Consultado sobre su marca de 100 partidos y las comparaciones, el entrenador fue categórico al marcar límites: "Sería irrespetuoso compararme con Carlos Bianchi. Carlos ha sido el mejor entrenador del club y ni un 2% de sabiduría ni de manejo de grupo tengo comparándolo con él".

Por otra parte, también destacó la importancia del manejo de vestuario y de mantener preparados a los jugadores que esperan su oportunidad.

Asimismo, sostuvo que haber ganado la Tabla Anual permitió liberar una mochila tras un tiempo sin títulos, pero advirtió que el grupo no puede relajarse ni conformarse: "A pesar de los 2 títulos, no nos conformamos. Somos Boca, nos van a querer eliminar como siempre. Tenemos hambre y esperemos poder demostrarlo".

El nivel de Villa, la vuelta de Bareiro y la ilusión de la gente

Arruabarrena elogió el presente de Sebastián Villa por su desequilibrio en el uno contra uno y su aparición en partidos clave, subrayando que la competencia interna eleva el nivel general del plantel.

También celebró el retorno de Adam Bareiro tras una larga inactividad por lesión y cirugía, destacando que aporta características distintas dentro de una disputa sana en la delantera junto a nombres como Miguel, Enner, el Tanque Giménez y Vacidalupe.

Adam Bareiro volvió a jugar luego de meses de ausencia

Por último, el técnico valoró la sintonía con las tribunas en medio de la seguidilla y la ilusión por seguir sumando conquistas: "La gente está contenta. Eso lo notamos, trataremos de darles más felicidad y conseguir más títulos que podemos pelear. La ilusión está y nosotros tratemos de hacer todo lo posible".

FMZ