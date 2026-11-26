La recta final hacia las elecciones presidenciales en el Club Atlético Independiente, pactadas para el próximo 13 de diciembre, se vio empañada por un grave episodio de violencia política. En las últimas horas, se viralizó la aparición de un pasacalle sobre la Avenida Mitre con mensajes intimidatorios dirigidos directamente hacia Gastón Gaudio, líder del espacio Gente de Independiente, y hacia sus hijos.

El fuerte descargo de Gaudio tras las amenazas

Al tomar conocimiento de la intimidación, el campeón de Roland Garros recurrió a sus cuentas oficiales en redes sociales para hacer público su repudio y dejar en claro que, pese al amedrentamiento, no bajará su candidatura.

Visiblemente afectado por el involucramiento de su entorno íntimo, Gaudio lamentó el regreso de prácticas oscuras a la vida institucional de Avellaneda y sostuvo que se traspasó una barrera inaceptable, calificando la jornada como un momento sumamente doloroso a nivel personal. Asimismo, remarcó que en la disputa electoral no todo está permitido, aunque se mostró confiado en que queda poco tiempo para los comicios y ratificó que su agrupación continuará trabajando por el proyecto de club al que aspiran.

El posteo de Gastón Gaudio por las amenazas

Solidaridad de todo el arco político de Indepenbdiente

La gravedad de las amenazas provocó una rápida reacción del resto de los postulantes a ocupar el sillón presidencial del Rojo, quienes dejaron de lado las diferencias partidarias para condenar el hecho.

Por un lado, Luciano Nakis, candidato por la Lista Roja, expresó su indignación asegurando que la familia y la vida están por fuera de cualquier disputa, y afirmó que la situación le generaba un profundo rechazo desde su rol de padre. El dirigente enfatizó que ni él ni su espacio avalarán jamás este tipo de expresiones violentas, poniéndose a entera disposición de Gaudio y los suyos.

En la misma sintonía se manifestó Enrique Sacco, referente del Movimiento Independiente Auténtico. El periodista recordó que la institución de Avellaneda se caracteriza por ser un espacio de valores familiares donde la violencia debe ser erradicada por completo. Sacco subrayó que, más allá de las distintas visiones sobre el rumbo que debe tomar la entidad, a todos los une el mismo sentimiento por los colores, recordando que son adversarios circunstanciales en las urnas y no enemigos.

Elecciones en Independiente: se confirmaron los cinco candidatos a presidente y sus fórmulas

Quiénes son los cinco candidatos a presidente de Independiente

A pesar del clima enrarecido por este episodio, el cronograma electoral sigue su curso. Los socios de Independiente deberán elegir entre cinco propuestas diferentes para conducir los destinos del club durante el próximo mandato. Las fórmulas confirmadas son:

Gente de Independiente: Gastón Gaudio (Presidente), Fabio Fernández (Vicepresidente 1°) y Lucas Brea (Vicepresidente 2°).

Lista Roja: Luciano Nakis (Presidente), Federico Di Pace (Vicepresidente 1°) y Daniel Bertoni (Vicepresidente 2°).

Movimiento Independiente Auténtico: Enrique Sacco (Presidente), Sebastián Epelboim (Vicepresidente 1°) y Hugo Lombardi (Vicepresidente 2°).

Agrupación Independiente: Daniel González (Presidente), Alejandro Imbelloni (Vicepresidente 1°) y Tomás Briganti (Vicepresidente 2°).

Auténticos Rojos: Adrián Héctor Simón (Presidente), Ariel Canteros (Vicepresidente 1°) y Diego Pérez Martínez (Vicepresidente 2°).

BP