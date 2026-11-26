A pocos días del choque decisivo frente a River Plate por los cuartos de final del Torneo Clausura, en Instituto buscan disipar cualquier tipo de duda respecto al escenario del encuentro. Tras la polémica generada por el mal estado del campo de juego del Monumental Presidente Perón, la institución cordobesa compartió material audiovisual exhibiendo el avance de las tareas de mantenimiento y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje con tono irónico en la previa del partido.

La preocupación en torno al estadio de la Gloria había estallado el pasado martes, luego de que circularan fotografías que evidenciaban el severo desgaste de la superficie. El montaje del escenario para el show musical de María Becerra dejó huellas notorias en el terreno, principalmente en la zona central, donde se observaron sectores quemados, pozos y una marcada pérdida de densidad en el césped.

Cabe recordar que, debido a este mismo espectáculo, el conjunto cordobés se había visto obligado a mudar su localía al Estadio Mario Alberto Kempes para disputar su compromiso de octavos de final ante Huracán.

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La respuesta oficial con ironía en redes sociales

Lejos de esquivar las críticas por la estética del terreno, la comunicación oficial del club salió al cruce para llevar calma a los hinchas y desactivar las especulaciones sobre un posible cambio de sede. A través de su perfil en la red social X, la entidad publicó postales y videos de las máquinas trabajando sobre el verde césped acompañados de una frase sugerente: "Tranqui… Estamos trabajando en el campo de juego para los cuartos de final".

Con este mensaje, desde Alta Córdoba buscaron bajarle el tono a la controversia y asegurar que el equipo podrá ser local en su casa ante el Millonario.

El pronóstico real para el sábado por la noche

Más allá del optimismo expresado hacia el exterior, en la intimidad del club reconocen que la recuperación total demandará más tiempo y que el terreno no lucirá impecable. Según estiman los encargados del mantenimiento, el objetivo es que el campo alcance una calificación cercana a los siete puntos para el sábado a la noche: una superficie apta para el desarrollo normal del juego, aunque distante de su versión óptima.

Mientras el plantel dirigido por Marcelo Gallardo ultima detalles para su viaje a tierras cordobesas en busca del pase a semifinales, en Instituto confían en que el operativo de rescate del césped cumplirá su cometido y que la localía en Alta Córdoba no correrá ningún riesgo.

BP