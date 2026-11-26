La relación entre Alejandro Garnacho y Aston Villa parece haber llegado a un punto de quiebre. En medio de una prolongada falta de continuidad y tras quedar marginado de los últimos compromisos oficiales, el atacante argentino tomó una drástica decisión en su cuenta oficial de Instagram: eliminó todas las publicaciones en las que vestía la camiseta del conjunto de Birmingham y fijó en la parte superior de su perfil una imagen celebrando la obtención de la FA Cup 2024 con la casaca del Manchester United.

El gesto digital no pasó desapercibido en el fútbol inglés, ya que no es la primera vez que el futbolista de 22 años apela a este tipo de señales cuando atraviesa un conflicto deportivo, habiendo protagonizado un episodio similar durante su paso previo por el Chelsea.

Asú luce el feed de Alejandro Garnacho en Instagram

Garnacho marginado en la Champions League y la tajante postura de Unai Emery

El detonante de este malestar ocurrió en los últimos dos encuentros del equipo, y especialmente este martes en la caída por 1-0 frente al Galatasaray por la Champions League. En dicho compromiso, el entrenador Unai Emery decidió dejarlo fuera de la lista de relevos para incluir a dos arqueros en el banco, dejando incluso un lugar vacante de los doce permitidos por el reglamento.

Consultado en conferencia de prensa sobre los motivos de esta exclusión, el director técnico español evitó rodeos y dejó en claro que la decisión responde estrictamente al rendimiento deportivo, asegurando que convocó a quienes considera los mejores futbolistas disponibles en la actualidad. Días atrás, el propio Emery ya le había marcado la cancha públicamente al exigirle mayor dedicación en las prácticas y advertirle que hoy existen otros compañeros por delante en su consideración.

Alejandro Garnacho

Un préstamo complejo y el impacto en la Selección Argentina

Garnacho desembarcó en los Villanos en la última ventana de transferencias procedente del Chelsea, mediante una cesión válida hasta junio de 2027. El acuerdo contempla una cláusula de compra obligatoria fijada en 48 millones de euros, sujeta al cumplimiento de una determinada cantidad de partidos disputados en la campaña. Sin embargo, los números reflejan su escasa participación: apenas acumula 95 minutos distribuidos en siete apariciones entre todas las competencias, sin haber sumado un solo minuto en lo que va de noviembre.

Esta inactividad en el fútbol europeo también tuvo consecuencias directas en su futuro internacional. Si bien formó parte de la delegación que conquistó la Copa América 2024 cuando brillaba en Old Trafford, su última presentación con la Selección Argentina se remonta a noviembre de ese año —donde alcanzó los ocho partidos internacionales—, quedando desde entonces al margen de las convocatorias.

BP