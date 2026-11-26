Con Godoy Cruz ya consagrado como el dueño del primer ascenso a la máxima categoría, la Primera Nacional entra en un fin de semana decisivo para determinar quiénes avanzarán a las semifinales del Torneo Reducido. La organización del certamen oficializó el cronograma para los encuentros de vuelta de los cuartos de final, que se repartirán entre las jornadas del viernes 27 y el sábado 28 de noviembre.

En esta instancia de eliminación directa a doble partido, la localía del cierre y la ventaja deportiva pertenecen a los clubes que cosecharon mejor ubicación durante la etapa regular. Esto implica que, ante cualquier empate en el marcador global al término de los 180 minutos, el equipo anfitrión obtendrá automáticamente el pasaje a la siguiente ronda.

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Días, horarios y cruces de las revanchas

La actividad comenzará el viernes por la noche con tres compromisos en simultáneo y finalizará el sábado en Puerto Madryn:

Viernes 27 de noviembre

19:30 | Atlanta vs. Ciudad de Bolívar: El Bohemio definirá en Villa Crespo tras haber dado el golpe como visitante en el duelo de ida, donde ganó 1-0 con anotación de F. Romero.

21:00 | Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro: Luego de igualar 0-0 en tierra salteña, el Lechero hará valer su condición de local y contará con la ventaja deportiva a su favor.

21:00 | Deportivo Morón vs. Colón: Tras el empate sin goles registrado en Santa Fe, la llave se trasladará al estadio Nuevo Francisco Urbano, donde el Gallo contará con la ventaja deportiva a su favor.

Sábado 28 de noviembre

20:00 | Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy: El conjunto patagónico intentará revertir el 0-1 sufrido en Jujuy para meterse entre los cuatro mejores.

Así continuará el camino hacia el segundo ascenso

Una vez resueltos los cuatro clasificados, el torneo reordenará los cruces mediante una nueva tabla general según el desempeño en la fase regular:

Semifinales: Se disputarán bajo el mismo formato de ida y vuelta, manteniendo la localía de cierre y la ventaja deportiva en caso de igualdad global para los equipos mejor posicionados. De acuerdo con el calendario estipulado, los partidos de ida se jugarán el 5 de diciembre y las revanchas tendrán lugar el 12 de diciembre.

Final: La serie decisiva por el segundo ascenso también constará de dos encuentros, definiéndose en el estadio del club con mejor ubicación previa. A diferencia de las instancias anteriores, en la final no regirá la ventaja deportiva ante un empate en el resultado global.

BP