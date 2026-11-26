El fútbol internacional quedó en estado de máxima alerta luego de que la FIFA admitiera de manera oficial haber sido blanco de una intrusión informática que derivó en la sustracción de material reservado. A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la entidad reconoció un acceso indebido a sus sistemas y aseguró que ya trabaja en conjunto con las fuerzas policiales para esclarecer el episodio.

La FIFA ya tiene candidatos a presidente para las elecciones 2027: Infantino va contra Diallo y Tashima

Cómo fue el ataque y qué información sustrajeron

De acuerdo con los detalles técnicos brindados por el ente con sede en Zúrich, la maniobra fue perpetrada por una agrupación conocida como Handsome Boy Hacking Club. Los atacantes recurrieron a maniobras de suplantación de identidad para vulnerar las credenciales de empleados de la institución, logrando hacerse con un paquete de aproximadamente 12 gigabytes de documentación privada.

El botín digital incluiría información personal y corporativa de carácter sensible, entre la que se destacan registros legales y contratos internos, datos financieros de la organización y documentación vinculada directamente a altos directivos de la entidad.

En su descargo público, la casa madre del fútbol calificó el incidente como una grave vulneración a la privacidad que podría acarrear consecuencias delicadas para los damnificados, manifestando su más firme condena ante la obtención y eventual difusión ilegal de datos personales.

Un golpe en la antesala de las elecciones presidenciales

La filtración se produce en un momento político sumamente sensible para la cúpula del fútbol mundial, ya que restan poco más de tres meses para la renovación de autoridades. Los comicios para definir la presidencia de la FIFA están programados para el próximo 18 de marzo de 2027, en el marco del 77° Congreso Ordinario que se celebrará en Rabat, Marruecos.

En esa cita electoral competirán tres dirigentes por el máximo sillón de la entidad: el actual mandatario suizo Gianni Infantino —quien conduce los destinos del organismo desde 2016—, el dirigente francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

BP