Con el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2026, quedó confirmado el rival de la Selección Argentina en los 16avos de final: será México, en un cruce eliminatorio que reeditará lo ocurrido en la misma instancia de la edición anterior.

El encuentro se disputará el lunes 30 de noviembre, a partir de las 12:00 (hora argentina), en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, Qatar. Si la Albiceleste logra avanzar a octavos de final, se medirá con el ganador de la llave entre Uruguay y Croacia.

Argentina empató 3-3 con Dinamarca en un partidazo

Cómo llegó Argentina al cruce mata-mata

El seleccionado de Diego Placente accedió a la ronda de eliminación directa tras finalizar en la segunda posición del Grupo C con cuatro puntos, producto de una derrota, una victoria y un empate, quedando ubicado como el peor de los segundos de la fase inicial y en el puesto 24 de la tabla general.

Argentina Sub 17

El estreno del equipo nacional fue con una caída 2-0 ante Australia, que encabezó la zona. Luego llegó la recuperación con un triunfo 2-1 frente a Mozambique y el cierre de la etapa grupal dejó un vibrante 3-3 ante Dinamarca, en el que la Albiceleste remontó una desventaja de dos tantos con los gritos de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz.

La clasificación se terminó de confirmar tras el empate 2-2 entre Australia y Mozambique.

El presente de México y el antecedente reciente

México se clasificó como líder invicto y sin recibir goles en el Grupo K, sumando siete unidades y una diferencia de gol de +5 tras imponerse 1-0 sobre Rumania, golear 4-0 a Camerún e igualar 0-0 frente a Venezuela en la última jornada. Ese rendimiento lo posicionó como el noveno mejor primero de la fase de grupos y noveno en la tabla acumulada.

Entre los puntos altos del conjunto azteca aparecen el delantero de Monterrey Adán Sánchez, referente ofensivo con dos goles en el certamen tras haber sido el máximo goleador de su selección en el premundial de Concacaf; el extremo izquierdo de Chivas Gerson Gutiérrez, autor de un doblete ante Camerún; y el arquero de Tijuana José Miguel Corona, de 16 años, quien mantuvo su valla invicta en los tres partidos.

México, uno de los mejores seleccionados Sub 17

El choque tendrá un condimento especial de revancha: en el Mundial Sub 17 disputado el año pasado también en Qatar, ambas selecciones se enfrentaron en los 16avos de final y México avanzó por 5-4 en los penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Además, el historial de la categoría favorece al elenco mexicano (con tres victorias frente a una de Argentina) y el título Sub 17 sigue siendo el único trofeo mundialista que la Selección Argentina aún no conquistó en su historia, con tres terceros puestos (1991, 1995 y 2003) como mejores actuaciones.

FMZ