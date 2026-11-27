Cada vez falta menos para la gran final de la Copa Argentina y, este viernes, la organización dio a conocer los detalles operativos para la venta de entradas del partido que disputarán Boca y Platense.

Boca vs Platense

Cabe destacar que el partido decisivo se jugará el próximo miércoles 2 de diciembre, a partir de las 20:00, en el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero.

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Precios de las localidades

Para la final, la organización estableció una escala de precios según el sector y la condición del asistente. Las localidades para menores de hasta 11 años tienen un valor de $85.000, mientras que las populares cuestan $120.000.

En el sector de plateas, la Platea Este figura a $180.000 para el público xeneize y la Platea Oeste tiene un valor de $200.000, tanto para los hinchas de Boca como para los de Platense.

De este modo, quienes viajen a Santiago del Estero cuentan con distintas alternativas según su presupuesto y ubicación dentro del estadio.

Cronograma y modalidades para los hinchas de Boca

Los simpatizantes de Boca tendrán su primera instancia de compra a través de la venta web, que se habilitará este sábado 28 de noviembre, desde las 13:00, mediante la plataforma oficial Deportick.com.

Boca Juniors

Una vez asegurada o adquirida la localidad, el cronograma continúa con la instancia presencial y el retiro de tickets físicos. El martes 1 de diciembre, entre las 12:00 y las 20:00, habrá venta presencial y canje en la boletería Norte del Estadio Único Madre de Ciudades.

A su vez, el miércoles 2 de diciembre, de 12:00 a 19:00, se habilitará otro punto de canje en las boleterías del estadio de Central Córdoba.

Venta y retiro para la parcialidad de Platense

Por el lado de Platense, la venta online comenzará este sábado 28 de noviembre y estará reservado exclusivamente para los socios del club.

Platense

Quienes no sean socios y busquen acompañar al Calamar podrán adquirir sus entradas de manera presencial el domingo 29 de noviembre, de 10:00 a 17:00, en las boleterías del estadio Ciudad de Vicente López.

Requisitos y advertencias de la organización

Para las personas con discapacidad, la entrega de tickets se pondrá en marcha a partir del martes 1 de diciembre, desde las 8:00, en las boleterías del estadio de Central Córdoba.

Desde la organización remarcaron que el ingreso al estadio se realizará con DNI y advirtieron que el miércoles 2 de diciembre no habrá venta de entradas ni canje de tickets en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Por ese motivo, quienes viajen hacia el norte del país deberán organizar con anticipación tanto la compra como el retiro de su acreditación para evitar inconvenientes en la previa del partido.

FMZ