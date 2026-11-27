Por unanimidad, el Senado sancionó la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea con el objetivo de combatir la ludopatía y las ciberapuestas. La norma prohíbe el patrocinio y la publicidad de plataformas de apuestas, obligando a Boca, River y la AFA a reconfigurar su estructura comercial.

Impacto directo en Boca, River y la Selección Argentina

El alcance de la restricción incluye a las camisetas. Tanto el Boca como River lucen marcas de apuestas deportivas en su indumentaria oficial, además de exhibirlas en la cartelería de sus estadios, en la vía pública y en las piezas gráficas de sus redes sociales, espacios que deberán ser modificados.

Camiseta de Boca Juniors

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Liga Profesional también deberán adecuarse. Si bien la camiseta de la Selección Argentina no lleva este tipo de auspiciantes, sí aparecen en canales digitales, banners de conferencias de prensa y pautas televisivas.

Auspicios de la Selección Argentina

El “main sponsor”, marca que se luce en un lugar privilegiado de las camisetas, aporta el mayor respaldo en los clubes. Además de Boca y River, las casas de apuestas también lucen en la indumentaria de Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, Rosario Central y Newell’s, entre otros.

Boca y River tienen los dos mejores contratos del rubro dentro del Fútbol Argentino. Ambos contratos están vigentes hasta 2028, y deberán ser renegociados conforme la reglamentación de la Ley.

Camiseta de River

El Poder Ejecutivo cuenta con diez días hábiles para promulgar la ley, y una vez cumplida esa instancia el Gobierno dispondría de hasta 120 días para completar la reglamentación definitiva. Durante ese período se definirán los mecanismos de control y los tiempos de adecuación para que clubes, estadios y canales de televisión puedan rescindir o reconvertir los contratos publicitarios vigentes.

Con Boca vs Gimnasia e Instituto vs River, así se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

Protagonistas y transmisiones de TV en la mira

Futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas deportivos e influencers no podrán protagonizar campañas publicitarias, difundir códigos promocionales o promocionar sitios de apuestas en medios y redes.

Cabmios en la TV

Por su parte, las señales televisivas encargadas de transmitir los encuentros de Primera División y el Ascenso deberán dar de baja los anuncios de casas de apuestas tanto durante el desarrollo de los partidos como en sus programas habituales.

NZ