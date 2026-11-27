Por unanimidad, el Senado sancionó la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea con el objetivo de combatir la ludopatía y las ciberapuestas. La norma prohíbe el patrocinio y la publicidad de plataformas de apuestas, obligando a Boca, River y la AFA a reconfigurar su estructura comercial.
Impacto directo en Boca, River y la Selección Argentina
El alcance de la restricción incluye a las camisetas. Tanto el Boca como River lucen marcas de apuestas deportivas en su indumentaria oficial, además de exhibirlas en la cartelería de sus estadios, en la vía pública y en las piezas gráficas de sus redes sociales, espacios que deberán ser modificados.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Liga Profesional también deberán adecuarse. Si bien la camiseta de la Selección Argentina no lleva este tipo de auspiciantes, sí aparecen en canales digitales, banners de conferencias de prensa y pautas televisivas.
El “main sponsor”, marca que se luce en un lugar privilegiado de las camisetas, aporta el mayor respaldo en los clubes. Además de Boca y River, las casas de apuestas también lucen en la indumentaria de Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, Rosario Central y Newell’s, entre otros.
Boca y River tienen los dos mejores contratos del rubro dentro del Fútbol Argentino. Ambos contratos están vigentes hasta 2028, y deberán ser renegociados conforme la reglamentación de la Ley.
El Poder Ejecutivo cuenta con diez días hábiles para promulgar la ley, y una vez cumplida esa instancia el Gobierno dispondría de hasta 120 días para completar la reglamentación definitiva. Durante ese período se definirán los mecanismos de control y los tiempos de adecuación para que clubes, estadios y canales de televisión puedan rescindir o reconvertir los contratos publicitarios vigentes.
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Protagonistas y transmisiones de TV en la mira
Futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas deportivos e influencers no podrán protagonizar campañas publicitarias, difundir códigos promocionales o promocionar sitios de apuestas en medios y redes.
Por su parte, las señales televisivas encargadas de transmitir los encuentros de Primera División y el Ascenso deberán dar de baja los anuncios de casas de apuestas tanto durante el desarrollo de los partidos como en sus programas habituales.
NZ