Cuatro décadas después de una de las gestas más recordadas de su historia, Belgrano de Córdoba recibió finalmente el reconocimiento oficial que reclamaba. Este jueves, durante la Asamblea General Ordinaria realizada por la AFA en su nueva sede de Pilar, el presidente Claudio Chiqui Tapia le entregó a su par celeste, Luis Fabián Artime, el trofeo correspondiente al Campeonato Regional 1985/86.

Con esta resolución, el conjunto cordobés sumó formalmente una nueva estrella a sus vitrinas y alcanzó su segundo título nacional de Primera División, en un año calendario inolvidable en el que también se consagró campeón del Torneo Apertura 2026.

Además, la distinción lo ratifica oficialmente como el primer club de la provincia de Córdoba en conquistar un certamen organizado por la casa madre del fútbol argentino.

La foto que publicó Belgrano al ser reconocido con el Campeonato Regional 1985/86

El motivo de la entrega y la palabra de la AFA

Desde el organismo explicaron que la ceremonia saldó una deuda administrativa pendiente desde hace 40 años.

Según detalló el director general de la AFA, Gustavo Lorenzo, al revisar los registros y antecedentes históricos comprobaron que en 1986 no se le había otorgado la premiación física correspondiente al campeón de aquella edición, la última organizada por el Consejo Federal antes de la reestructuración que dio origen al Nacional B.

Por su parte, Tapia celebró la entrega a través de sus canales oficiales y destacó que el pueblo pirata podrá exhibir la copa en el club, mientras que desde la institución de Alberdi resaltaron el valor federal de aquella competencia, que reunió a 106 equipos de las 23 provincias argentinas y otorgó un boleto a la Liguilla Pre-Libertadores.

La campaña invicta del Belgrano de 1986

La conquista del Regional 1985/86 fue el broche de oro de un ciclo histórico conducido técnicamente por Tomás Rodolfo Cuéllar, en el que Belgrano encadenó tres títulos consecutivos (tras ganar el certamen de la Asociación Cordobesa y el Campeonato Provincial) y alcanzó una racha de 40 partidos invicto.

El famoso Belgrano de 1986

En el torneo nacional, el Pirata disputó 12 encuentros sin conocer la derrota, con un saldo de 9 triunfos y 3 empates. La serie decisiva lo enfrentó con Olimpo de Bahía Blanca. En la final de ida, Belgrano se impuso por 3-1 y, en la vuelta, volvió a quedarse con la victoria por 3-2 en Alberdi, ante su gente.

Con la validación oficial del Regional 1985/86 sumada al reciente Apertura 2026, Belgrano llegó a dos estrellas oficiales de AFA en la máxima categoría.

FMZ