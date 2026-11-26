La conquista de la Copa Sudamericana 2026 no solo le permitió a Boca celebrar en Barranquilla y dejar atrás una sequía de 18 años sin títulos internacionales, sino que también dejó una marca contundente en los premios individuales del certamen. Este jueves, la Connmebol dio a conocer el equipo ideal de la temporada y el Xeneize arrasó en la nómina al quedarse con ocho de los once lugares disponibles.

La selección fue elaborada directamente por el Grupo de Estudio Técnico de la Confederación Sudamericana de Fútbol, integrado por ex futbolistas del continente, sin intervención del voto popular, y premió el sólido andar del conjunto conducido por Rodolfo Arruabarrena a lo largo de toda la competencia.

El equipo ideal de la Copa Sudamericana 2026

El efecto Arruabarrena: Boca Juniors sostiene el ritmo ganador y va por todo

Línea por línea: los ocho futbolistas de Boca elegidos

El dominio azul y oro abarcó todos los sectores del campo de juego, incluyendo al arquero y a la línea defensiva completa.

Bajo los tres palos fue distinguido Álvaro Montero, respaldado por una zaga integrada íntegramente por jugadores xeneizes: Facundo Jagger Herrera, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco.

En el mediocampo dijeron presente Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, mientras que en la delantera fueron seleccionados Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Leandro Paredes, el líder futbolístico del Xeneize

Quiénes completaron el once y las ausencias que reclamaron los hinchas

De la formación titular que salió a disputar la final en Colombia, los únicos tres nombres xeneizes que quedaron afuera del equipo del año fueron Leandro Lozano, Tomás Aranda y Milton Delgado.

Precisamente la ausencia de Delgado generó debate entre los simpatizantes en redes sociales, donde varios usuarios destacaron su rendimiento y cuestionaron por qué no fue incluido.

Los tres lugares restantes del once ideal quedaron repartidos entre Bernard y Adson, figuras del subcampeón Atlético Mineiro, y el delantero uruguayo Salomón Rodríguez, representante de Montevideo City Torque.

FMZ