La fiesta de despedida de Carlos Tevez acaba de sumar su anuncio más explosivo. De cara al encuentro homenaje que se celebrará el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera, la organización oficializó a través de sus canales de difusión que Lionel Messi estará presente en el césped de Brandsen 805 para acompañar al Apache en su último baile futbolístico.

"Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡Leo Messi, La Bombonera te espera!", celebraron desde la cuenta oficial del evento, confirmando el reencuentro entre dos viejos compañeros de la Selección Argentina en una noche que promete quedar en la historia.

Lionel Messi está presente en la despedida de Tevez

Carlos Tevez prepara su partido de despedida con el sueño de juntar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en La Bombonera

Ídolos de Boca Juniors: de Martín Palermo a Leandro Paredes

El homenaje reunirá a distintas generaciones identificadas con la camiseta azul y oro. Uno de los platos fuertes será la presencia de Martín Palermo, quien compartió ataque con Tevez en el segundo semestre de 2004 y fue clave junto a él —anotando ambos en la final ante Bolívar— para conquistar la Copa Sudamericana bajo la conducción de Jorge Benítez.

A la cita también se sumará Leandro Paredes, actual capitán y referente del plantel xeneize. Aunque no llegaron a compartir equipo dentro del campo de juego, desde la organización destacaron el fuerte lazo que los une: el sentido de pertenencia hacia Boca Juniors, el paso por la Selección Argentina y una carrera en la élite mundial. Además, la defensa contará con otro histórico multicampeón del club como Rolando Schiavi.

Leandro Paredes será otra de las estrellas presentes

Estrellas internacionales de Manchester y Turín

La huella que dejó Carlitos en el fútbol europeo también dirá presente en Buenos Aires con tres leyendas de talla mundial:

Sergio "Kun" Agüero: Fue el primer invitado anunciado. Juntos forjaron una sociedad inolvidable en el Manchester City y en la Albiceleste, siendo protagonistas de la recordada Premier League 2011/12 definida con el agónico gol del ex-Independiente ante Queens Park Rangers.

Rio Ferdinand: El emblemático defensor inglés fue socio de Tevez durante su exitoso ciclo en el Manchester United (2007-2009), etapa en la que celebraron dos ligas inglesas y la UEFA Champions League 2008.

Gianluigi Buffon: El legendario arquero italiano, compañero del Apache en la Juventus entre 2013 y 2015, defenderá uno de los arcos. En Turín conquistaron dos títulos de Serie A, una Copa Italia, una Supercopa y alcanzaron la final de la Champions League 2014/15.

El histórico arquero italiano, Gianluigi Buffon, también dirá presente en el partido

La lista completa de invitados confirmados hasta el momento

Además de las grandes figuras del fútbol, el espectáculo contará con invitados especiales de otras disciplinas deportivas del país, como el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el extenista Juan Martín Del Potro.

Repasá uno por uno los nombres ya oficializados para el 20 de diciembre:

Lionel Messi

Sergio Agüero

Martín Palermo

Leandro Paredes

Gianluigi Buffon

Rio Ferdinand

Rolando Schiavi

Franco Colapinto

Juan Martín Del Potro

BP