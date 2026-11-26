La fiesta de despedida de Carlos Tevez acaba de sumar su anuncio más explosivo. De cara al encuentro homenaje que se celebrará el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera, la organización oficializó a través de sus canales de difusión que Lionel Messi estará presente en el césped de Brandsen 805 para acompañar al Apache en su último baile futbolístico.
"Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡Leo Messi, La Bombonera te espera!", celebraron desde la cuenta oficial del evento, confirmando el reencuentro entre dos viejos compañeros de la Selección Argentina en una noche que promete quedar en la historia.
Carlos Tevez prepara su partido de despedida con el sueño de juntar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en La Bombonera
Ídolos de Boca Juniors: de Martín Palermo a Leandro Paredes
El homenaje reunirá a distintas generaciones identificadas con la camiseta azul y oro. Uno de los platos fuertes será la presencia de Martín Palermo, quien compartió ataque con Tevez en el segundo semestre de 2004 y fue clave junto a él —anotando ambos en la final ante Bolívar— para conquistar la Copa Sudamericana bajo la conducción de Jorge Benítez.
A la cita también se sumará Leandro Paredes, actual capitán y referente del plantel xeneize. Aunque no llegaron a compartir equipo dentro del campo de juego, desde la organización destacaron el fuerte lazo que los une: el sentido de pertenencia hacia Boca Juniors, el paso por la Selección Argentina y una carrera en la élite mundial. Además, la defensa contará con otro histórico multicampeón del club como Rolando Schiavi.
Estrellas internacionales de Manchester y Turín
La huella que dejó Carlitos en el fútbol europeo también dirá presente en Buenos Aires con tres leyendas de talla mundial:
Sergio "Kun" Agüero: Fue el primer invitado anunciado. Juntos forjaron una sociedad inolvidable en el Manchester City y en la Albiceleste, siendo protagonistas de la recordada Premier League 2011/12 definida con el agónico gol del ex-Independiente ante Queens Park Rangers.
Rio Ferdinand: El emblemático defensor inglés fue socio de Tevez durante su exitoso ciclo en el Manchester United (2007-2009), etapa en la que celebraron dos ligas inglesas y la UEFA Champions League 2008.
Gianluigi Buffon: El legendario arquero italiano, compañero del Apache en la Juventus entre 2013 y 2015, defenderá uno de los arcos. En Turín conquistaron dos títulos de Serie A, una Copa Italia, una Supercopa y alcanzaron la final de la Champions League 2014/15.
La lista completa de invitados confirmados hasta el momento
Además de las grandes figuras del fútbol, el espectáculo contará con invitados especiales de otras disciplinas deportivas del país, como el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el extenista Juan Martín Del Potro.
Repasá uno por uno los nombres ya oficializados para el 20 de diciembre:
-
Lionel Messi
-
Sergio Agüero
-
Martín Palermo
-
Leandro Paredes
-
Gianluigi Buffon
-
Rio Ferdinand
-
Rolando Schiavi
-
Franco Colapinto
-
Juan Martín Del Potro
BP