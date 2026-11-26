La definición de la Copa Bolivia disputada el miércoles en el estadio Víctor Agustín Ugarte quedó completamente empañada por un bochornoso hecho de violencia. Tras igualar sin goles en el partido de vuelta —resultado que le permitió a Always Ready levantar el trofeo gracias al 3-1 obtenido en la ida en El Alto—, el cierre del encuentro derivó en un escándalo protagonizado por el árbitro Jordy Alemán y el arquero argentino Cristian Martínez, figura del conjunto local.

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El momento de la agresión y la intervención policial

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el instante exacto en que varios integrantes de Real Potosí rodearon a la terna arbitral para protestar por distintos fallos ocurridos durante los noventa minutos. En ese contexto de máxima tensión, Martínez quedó cara a cara con Alemán y recibió un golpe directo por parte del juez principal, lo que provocó que el futbolista cayera tendido sobre el césped.

El episodio desató un tumulto generalizado con empujones e insultos por parte de los jugadores y auxiliares del elenco potosino. Ante la escalada del conflicto, efectivos policiales debieron ingresar rápidamente al terreno de juego para contener a los futbolistas y escoltar al árbitro y a sus colaboradores rumbo a los vestuarios.

El descargo del arquero argentino y la bronca en Real Potosí

Mientras era asistido en el campo tras el impacto, Cristian Martínez —guardameta con trayectoria en el ascenso argentino por clubes como Boca Unidos de Corrientes, Atenas de Río Cuarto, Deportivo Rincón y Vélez Sarsfield de San Ramón— minimizó la agresión con ironía al lanzar una frase dirigida al referí: "Que pegue más fuerte", según reprodujo la cadena Unitel. No obstante, desde el diario La Patria detallaron que el incidente estuvo precedido por un cruce verbal e insultos del arquero hacia la autoridad del partido.

La indignación también se trasladó al resto del plantel local. Los futbolistas colombianos Jeferson Rivas y el capitán Kevin Villegas habían sido de los primeros en acercarse a pedir explicaciones. Tras el golpe, Villegas expresó su malestar ante la prensa cuestionando el accionar del juez: "El árbitro no le puede pegar al arquero, estamos de joda".

El antecedente del VAR y las duras sanciones que enfrenta el árbitro

El clima caldeado ya se había gestado durante el complemento, especialmente a los 68 minutos, cuando Always Ready había logrado abrir el marcador pero el tanto fue invalidado a instancias del VAR por una infracción previa contra el propio Villegas.

Si bien la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún no emitió un fallo oficial, en el ámbito deportivo local ya se anticipan severas consecuencias disciplinarias para Jordy Alemán:

Suspensión prolongada: De acuerdo con el portal Premium Sports, el juez afrontaría una inhabilitación mínima de un año fuera de las canchas.

Posible expulsión: Por su parte, La Patria advirtió que el castigo podría oscilar entre uno y tres años, sin descartar que la Comisión de Árbitros de la FBF resuelva apartarlo de manera definitiva de la actividad.

Mientras se aguarda la resolución del tribunal de disciplina para determinar las responsabilidades de cada protagonista, la histórica primera conquista de Always Ready en la Copa Bolivia quedó en un segundo plano frente a una imagen que recorrió el continente.

BP