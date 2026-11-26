En pleno receso de verano, el Fútbol Argentino se prepara para una doble visita de Lionel Messi. Luego de jugar su último partido con la Selección Argentina el pasado 6 de octubre, el delantero de Inter Miami ya tiene en agenda dos nuevos compromisos en el país, uno en cancha de Boca y otro en la de River.

Messi vuelve a Argentina tras su despedida

Messi visitará La Bombonera para formar parte del partido despedida de Carlos Tevez, un evento que reunirá estrellas de todo tipo y contará con la estelar presencia de Lionel el domingo 20 de diciembre. Un mes más tarde, el martes 19 de enero, el astro volverá al país pero para jugar un histórico partido amistoso con Inter Miami ante River en el Monumental.

Lionel Messi vuelve a La Bombonera para otro evento cargado de emoción

Messi volverá a La Bombonera, donde tantas veces defendió a la Selección Argentina, para actuar en un evento homenaje a un hombre de la casa. Tal como ocurrió con la despedida de Juan Román Riquelme en junio de 2023, Lionel será parte del homenaje a Carlos Tevez el próximo 20 de diciembre.

La invitación de Tevez a Lionel Messi estaba enviada hace rato, y este jueves 26 de noviembre se terminó oficializando la presencia del diez. “Será un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. ¡Leo Messi, La Bombonera te espera!", anunció la organización del evento que sigue confirmando figuras de primer nivel.

Carlos Tevez y Lionel Messi

Carlos Tevez y Lionel Messi coincidieron en 52 partidos de la Selección Argentina durante una década, y juntos disputaron las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2014, y también tres ediciones de la Copa América, con subcampeonatos en 2007 y 2015.

Messi marcará un hito para el Fútbol Argentino en su amistoso ante River

Un mes después de su presencia en La Bombonera, Lionel Messi regresará al país para volver a la que fue su casa como futbolista de la Selección Argentina en territorio nacional. Leo encabezará la nómina del Inter Miami que se presentará en duelo amistoso ante River Plate, partido que se desarrollará el martes 19 de enero.

Bajo el nombre de “Un encuentro Monumental”, el anuncio de River e Inter Miami llegó el pasado 13 de noviembre, mismo día que la Selección Argentina disputó en cancha de Boca su primer partido desde el retiro internacional de Messi. Desde Núñez anticiparon que, más allá del partido, habrá un reconocimiento especial para Lionel Messi, mientras que Inter Miami también destacó que se buscará “una experiencia que vaya más allá de los 90 minutos”.

El amistoso marcará un hito para la carrera de Lionel Messi, ya que por primera vez se presentará en territorio argentino representando a un club. Sí será la quinta vez en la que el rosarino enfrente a un club de nuestro país. La primera fue oficial, aquella final de Mundial de Clubes entre Barcelona y Estudiantes, con Messi definiendo agónicamente el partido con gol de pecho. La segunda también se dio en el marco del Mundial de Clubes, con su Barcelona derrotando a River Plate con un gol suyo.

Ranking de salarios de la MLS 2026: la millonaria cifra que cobra Lionel Messi en Inter Miami

Luego llegaron dos amistosos. El Trofeo Joan Gamper en el que Barcelona recibió a Boca Juniors en el Camp Nou, marcando uno de los goles para el triunfo de su equipo. El último se dio en 2024, con empate 1-1 entre Inter Miami y Newell’s en Florida.

Todos los partidos de Lionel Messi en el Monumental y La Bombonera

Lionel Messi disputó 29 partidos en el Estadio Monumental, todos con la Selección Argentina, con un saldo de 23 victorias y 6 empates. Desde su debut ante Perú el 9 de octubre de 2009, hasta su última función frente a Benín el 6 de octubre de 2026, el rosarino convirtió 20 goles.

Messi jugará su partido número 30 en el Monumental

En cuanto a La Bombonera, Lionel Messi disputó allí 8 partidos oficiales, todos con la Selección Argentina, registrando cinco triunfos, dos empates y una derrota. En Boca anotó 4