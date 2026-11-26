La inestabilidad en los bancos de suplentes del fútbol argentino sumó este jueves dos nuevos capítulos de peso. En cuestión de horas, Diego Martínez acordó su salida de Huracán y Darío Franco finalizó su etapa al frente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, elevando a 33 la cifra de técnicos que abandonaron su puesto a lo largo de 2026.

El número expone la falta de continuidad en la Primera División del fútbol argentino, que cuenta con 30 clubes en competencia y ya registra más cambios de conducción que participantes.

Algunos llegaron a ser casos extremos como los de San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto, que llegaron a tener tres técnicos distintos en el mismo año calendario.

El adiós de Diego Martínez en Huracán

Por la mañana, tras una reunión con el presidente Abel Poza, Diego Martínez selló de común acuerdo el cierre de su segundo ciclo en el Globo.

La determinación llegó luego de la eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura frente a Instituto de Córdoba (2-1) y en medio de un clima desgastado con parte de los hinchas.

Diego Martínez

A diferencia de su primera experiencia en Parque Patricios en 2023, cuando salvó al equipo del descenso, esta etapa iniciada en enero dejó un saldo irregular de 37 partidos dirigidos, con 13 triunfos, 11 empates y 13 derrotas (sumando 60 encuentros en total entre ambos períodos).

Con su salida confirmada, su nombre picó en punta para regresar a Tigre, institución donde ascendió y dirigió 111 partidos entre 2021 y 2023, y que cerró el certamen con Juan Carlos Blengio como interino tras la partida de Diego Dabove en octubre.

Sorpresa en Mendoza: se terminó el ciclo de Darío Franco

Horas más tarde, Gimnasia de Mendoza comunicó oficialmente la desvinculación de Darío Franco junto a su cuerpo técnico integrado por Matías Ballini y Nicolás Coluccini.

La noticia llamó la atención porque el entrenador de 57 años había cumplido con creces el objetivo de mantener al Lobo en Primera División e incluso lo metió en los octavos de final del Clausura, instancia en la que cayó ante Rosario Central.

Darío Franco

En apenas 22 partidos al frente del conjunto mendocino, Franco cosechó nueve victorias, cinco empates y ocho caídas. Días atrás, tras la eliminación en Rosario, el propio DT había manifestado su deseo de renovar el contrato que vencía el 31 de diciembre, aunque advirtió que la decisión no dependía de él.

Mientras la dirigencia cuyana busca un perfil similar al de Julio Vaccari, actualmente con vínculo vigente en Defensa y Justicia, el ex mediocampista también aparece en el radar de Tigre.

Todos los entrenadores que dejaron su cargo en 2026

Con las partidas de Martínez y Franco, la lista completa de los 33 técnicos que se despidieron de sus equipos en la máxima categoría durante este año quedó conformada de la siguiente manera: