En el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza consiguió un valioso triunfo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie al superar por 2-0 a Unión de Santa Fe.

Con un inspirado Agustín Módica como figura indiscutida del encuentro, el conjunto mendocino dejó atrás la caída sufrida ante San Lorenzo y sumó tres puntos claves que le permiten trepar a las colocaciones de privilegio en la Zona A de la Liga Profesional.

El trámite del encuentro comenzó con intenciones repartidas. La visita avisó temprano en la tarde mendocina con un peligroso remate de Misael Aguirre que se estrelló en el palo. Gimnasia, por su parte, intentó responder mediante la movilidad de Facundo Lencioni y las insinuaciones de Santiago Rodríguez.

Cuando la primera mitad se bajaba sin emociones, la polémica y el uso de la tecnología destrabaron la paridad. Tras un aviso claro de Lencioni contenido por el arquero visitante y los posterior reclamos por una mano en el área, el juez Juan Loustau acudió al llamado del VAR. Tras revisar la acción, el colegiado sancionó la pena máxima para el Lobo. A los 49 minutos de la etapa inicial, Agustín Módica se hizo cargo de la ejecución y no falló con un remate certero para señalar el 1-0 previo al descanso.

El complemento arrancó con emociones inmediatas de ambos lados. Apenas en la reanudación, la visita volvió a tener una chance clarísima mediante un tiro libre de Ignacio Malcorra que impactó nuevamente en el poste, privándolos del empate.

Sin embargo, el elenco de Cuyo no perdonó la falta de efectividad de su rival y liquidó el compromiso rápidamente. A los 5 minutos del segundo tiempo, tras una gran habilitación de Facundo Lencioni, Agustín Módica volvió a hacerse presente en el marcador para establecer su doblete personal y estirar la ventaja a dos goles.

Con el cierre final, Gimnasia de Mendoza consumó una victoria vital ante su público que le da un gran envión anímico, alcanza las primeras posiciones de la Zona A y ratifica su fortaleza en condición de local.

FMZ