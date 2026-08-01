Racing Club renovó un juvenil hasta 2029 hace dos semanas y ahora presiona para irse

Racing Club vive un momento sumamente insólito en el mercado de pases. El mediocampista Baltasar Rodríguez solicitó no ser incluido en la lista de convocados para el partido de este sábado por la noche ante Tigre, con la intención manifiesta de salir de la institución de Avellaneda en este periodo de transferencias. Lo insólito de la situación radica en que el jugador de 20 años, formado en la cantera del predio Tita Mattiussi, había extendido su contrato con el club rojiblanco hace apenas dos semanas con una firma de vínculo vigente hasta diciembre de 2029.

Baltasar Rodríguez pasó unos meses a préstamo en Inter de Miami

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El principal interesado en contar con los servicios del volante es Estudiantes de La Plata, institución que formalizó una primera oferta para adquirir el 50% del pase. Sin embargo, la dirigencia de la Academia respondió que solo aceptará desprenderse del futbolista si la negociación se realiza por el 80% de la ficha. La ventaja competitiva para el conjunto platense radica en que la reciente venta del defensor Mikel Amondarain al Bologna de Italia le otorgó un cupo reglamentario para incorporar refuerzos hasta el próximo 2 de septiembre.

Tras regresar a principio de año de su préstamo en el Inter Miami, el joven atacante no logró consolidarse como titular en la consideración del entrenador Juan Pablo Vojvoda. La fuerte competencia en la zona media y la escasez de rodaje impulsaron al futbolista a buscar nuevos horizontes en el plantel del "Pincha", donde consideran que su polifuncionalidad encajaría de forma ideal.

En caso de que las tratativas con el club de La Plata lleguen a un acuerdo definitivo, la comisión directiva de la Academia avanzará de inmediato por Gastón Lodico, mediocampista de Instituto de Córdoba. La dirigencia de Avellaneda ya mantuvo contactos previos con el volante de la "Gloria" y confía en cerrar su llegada para cubrir el hueco que dejaría la salida del juvenil en la cancha.

LT