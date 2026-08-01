Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2026: Hora, TV y probables formaciones

Racing se enfrenta ante Tigre por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026

El partido se jugará en el Cilindro de Avellaneda a partir de las 20:30, será transmitido por TNT Sport y Yael Falcon Perez será el árbitro del partido, tras su vuelta del Mundial 2026.

Cómo llega Racing:

El conjunto albiceleste viene de cosechar una igualdad frente a Rosario Central y necesita recuperar la senda victoriosa para consolidar su juego frente a su gente.

Racing viene de igualar sin goles ante Central

Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda marchan invictos en el inicio del certamen y sostienen una interesante marca goleadora jugando en casa. La versatilidad de su ataque, conducido por hombres de jerarquía en los últimos metros, promete ser la principal credencial para romper el cerrojo rival.

Cómo llega Tigre:

El Matador de Victoria arriba a este compromiso con sensaciones encontradas. A pesar de lograr la clasificación en el plano internacional por la Copa Sudamericana entre semana, el comienzo del torneo doméstico no fue el esperado y necesita sumar sus primeros puntos en la tabla.

Tigre le ganó a Nacional por Sudamericana, pero debe jugar la segunda fecha del Clausura

La escuadra conducida por Diego Dabove atraviesa una seguidilla exigente, con la acumulación de minutos como un factor de atención y una nómina debilitada por algunas bajas por lesión.

Racing vs. Tigre: las posibles formaciones

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Ignacio Rojas; Santiago Sosa, Alejandro Tello, Matías Zaracho; Matko Miljevic, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Benegas; Jalíl Elías, Santiago González, Jabes Saralegui, Santiago López; Elías Cabrera y Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.

LT.