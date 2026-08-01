River no baja los brazos por Thiago Almada y sueña con cerrarlo tras la millonaria propuesta de Flamengo

River Plate no se retira de la ventana de transferencias y ahora quiere a Thiago Almada. A pesar de que las negociaciones con el Atlético de Madrid por la adquisición del 50% del pase en 20 millones de euros parecían encaminadas antes de la cita mundialista, la irrupción estelar del Flamengo sacudió la tranquilidad del club de Núñez. La entidad de Río de Janeiro ofreció 30 millones con un contrato salarial ampliamente superior para seducir al atacante de la Selección Argentina.

RIVER NO PARA: Cerró a Tobías Andrada, joya de Vélez

Boca dejará La Bombonera y se mudaría por varios partidos: ¿en qué estadio hará de local?

Sin embargo, en los pasillos de la cancha del Monumental la esperanza de concretar el fichaje permanece más viva que nunca. Hoy el atacante está más cerca del brasilero que del argentino, pero desde el entrono personal se ve con buenos ojos evitar un retorno a Brasil

Si bien el plantel dirigido por Eduardo Coudet sueña con abrochar la incorporación de mayor jerarquía del año, en Núñez son conscientes del que no es el mejor momento deportivo para elegir al Millonario. La prioridad absoluta de Thiago Almada continúa siendo afianzarse en el fútbol de primer nivel europeo, por lo que su representación aguardará propuestas formales de las principales ligas del Viejo Continente.

River Plate se quedará pendiente a la negociación con Flamengo, ya que no puede competir desde lo económico, pero en caso de esta fallar o caerse, El Millo se perfila como la opción prioritaria para el oriundo de Santa Isabel. De concretarse, se sumaría a un libro de pases histórico que ya cuenta con incorporaciones de renombre como Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

LT.