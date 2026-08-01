Santiago Sosa podría salir de Racing con destino a Brasil: todos los detalles

Racing Club transita horas decisivas en el mercado de pases con respecto al futuro de Santiago Sosa. El mediocampista ofensivo y referente del plantel académico tiene conversaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador de Vasco da Gama, luego de que la dirigencia de la entidad brasileña enviara una delegación a Buenos Aires para acelerar las tratativas directas entre las partes.

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La primera oferta formal realizada por el conjunto carioca rondó los 7,5 millones de dólares, cifra que en un principio fue rechazada por la cúpula directiva encabezada por Diego Milito. En Avellaneda pretenden una suma cercana a los 8 millones de dólares limpios por el 80% de la ficha que posee la institución, además de exigir garantías sólidas en los plazos de pago antes de firmar la transferencia.

Pese al firme deseo del cuerpo técnico de retener al volante, la propuesta contractual que Vasco da Gama le presentó a Santiago Sosa triplica sus ingresos actuales. Ante este escenario, el futbolista de 27 años solicitó que se facilite su salida, marcando una postura clara en la negociación que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires.

El cuadro de Río de Janeiro pidió un plazo de gracia para abonar el primer adelanto de 3 millones de dólares, condición indispensable que fijó la dirigencia de la Academia para liberar la documentación del deportista. De concretarse el acuerdo antes del cierre del libro de pases, el club de Avellaneda dispondrá de un cupo de reserva extendido hasta septiembre para salir a buscar un reemplazante de jerarquía en la zona media.

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El entrenador Juan Pablo Vojvoda ya le comunicó a la secretaría técnica la necesidad urgente de incorporar un mediocampista de contención si se confirma la partida del volante central. Durante las últimas presentaciones del equipo en el torneo local y en la cancha, Sosa se mantuvo como titular indiscutido luciendo el brazalete de capitán.

Las próximas horas serán determinantes para resolver la forma de pago y los avales bancarios requeridos por el club argentino. Si el elenco brasileño acepta las condiciones finales, el ex River Plate y Atlanta United armará las valijas para iniciar una nueva etapa en el Brasileirão.

LT.