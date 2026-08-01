El Diablito Echeverri sumó minutos en Manchester City y deslumbró picando un penal

Claudio Echeverri volvió a ponerse la camiseta del Manchester City este sábado 1 de agosto durante el encuentro amistoso internacional de pretemporada frente al Inter de Milán, disputado en marco de la gira del conjunto británico. El ex River y joya de la Selección Argentina ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo, completó 49 minutos en cancha y dejó a todos deslumbrados al picar su penal con suma jerarquía en la definición posterior al empate 1-1.

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Luego de sumar rodaje a préstamo en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga y en el Girona de España, el ex mediocampista de River Plate volvió a entrar en la consideración de los Cityzens, esta vez bajo las ordenes de Enzo Maresca. El talentoso chaqueño reemplazó a sus compañeros para adueñarse del circuito de juego en la zona media y aportó movilidad constante entre líneas.

Durante los minutos que estuvo en el campo de juego, el Diablito exhibió su habitual juego y terminó siendo de lo más vistoso. Mostró una gran sociedad con los atacantes del cuadro ciudadano y rozó el gol en un par de ocasiones antes del final. El estilo del potrero y la pelota corta lo hace una variante interesante ante un City que busca renovarse para le temporada que entra.

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Tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, el amistoso internacional se resolvió mediante la tanda de penales. Cuando le tocó asumir la responsabilidad, Echeverri la picó suavemente ante un arquero vencido a su palo derecho.

A pesar de que el Inter terminó imponiéndose 3-1 en la definición desde el punto penal, la actuación del juvenil fue uno de los puntos más altos del plantel inglés. Enzo Maresca evaluará en las próximas semanas si lo mantiene dentro del equipo principal para encarar la competencia oficial.

LT.