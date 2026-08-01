La UEFA le soltó la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza

La UEFA celebró que la FIFA haya dado marcha atrás en su iniciativa de vender una participación del Mundial, aunque aclaró que el suizo Gianni Infantino, quien preside el ente madre del fútbol, ya no tiene su confianza.

A través de un comunicado, la UEFA expuso al actual presidente de la FIFA y llamó a todas las confederaciones a no permitir estos manejos:

Comunicado de la UEFA

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Por otra parte, la UEFA le agradeció "a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, asociaciones y confederaciones que se opusieron al proyecto, así como a los numerosos primeros ministros jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está a la venta".

En este sentido, lanzó una advertencia al asegurar que "no podemos seguir así, con planes secretos tramados a toda prisa por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas".

Aleksander Ceferin, presidente de UEFA

Con respecto a la manera de actuar de Infantino, cuestionó: "Contando con unas reservas superiores a los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las asociaciones en beneficio del deporte", y agregó: "La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward ya existente".

Por último, el ente madre del fútbol europeo destacó que la decisión de dar marcha atrás la venta de parte del Mundial "es una victoria para todo el mundo del fútbol", aunque advirtió: "No debe ser el final de la historia. La propuesta ha quedado atrás. La tarea de construir la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar".

LT.