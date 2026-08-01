San Lorenzo reestructura sus contratos profesionales con contratos en bruto y dólares topeados para proteger sus arcas

San Lorenzo de Almagro oficializó un cambio estructural en la metodología de contratación y gestión de su plantel profesional para el segundo semestre de 2026. A través de un informe institucional, la entidad azulgrana detalló los lineamientos económicos con los que busca dar previsibilidad a sus cuentas, además de explicitar las condiciones particulares bajo las cuales se concretaron seis incorporaciones y seis desvinculaciones.

La modificación principal radica en la firma de acuerdos bajo la modalidad de montos brutos. Con este esquema, la institución deja de absorber las retenciones impositivas correspondientes al Impuesto a las Ganancias, trasladando dicha responsabilidad tributaria de forma directa a la liquidación de los futbolistas.

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A su vez, los contratos atados a la moneda extranjera contemplan desde este período un tope fijado para la cotización del dólar oficial. Esta medida apunta a fijar un techo frente a posibles devaluaciones que afecten la liquidez del club durante la vigencia de los vínculos deportivos.

En cuanto a las bajas del plantel, San Lorenzo implementó un procedimiento de "libre deuda" firmado junto a los jugadores que rescindieron su relación contractual. El acuerdo contempla la regularización total de los montos adeudados hasta el momento de la firma para cerrar formalmente cada expediente económico y evitar futuras demandas en tribunales.

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Entre las incorporaciones formalizadas bajo este marco se encuentra Juan Pablo Álvarez, volante ofensivo de 30 años que firmó en condición de libre por 18 meses. Bajo condiciones similares se sumó el defensor Emiliano Amor, de 31 años, cuyo contrato incluye dos opciones de compra a favor del club: una en enero de 2027 por 500.000 dólares y otra en julio de 2027 por 750.000 dólares, las cuales extenderían el vínculo automáticamente por dos años adicionales.

El atacante Gustavo Del Prete, de 30 años, acordó un vínculo por 18 meses con cláusulas de rescisión cruzadas para diciembre de 2026. La institución conserva la facultad de cancelar el contrato de manera unilateral y sin costo, mientras que si el delantero decide ejecutar su opción de salida, San Lorenzo puede bloquearla mediante el pago de 250.000 dólares.

Por su parte, el mediocampista Martín Río, de 25 años, llegó a préstamo por 12 meses desde Talleres de Córdoba con opción a una prórroga automática de seis meses más y una opción de compra de 3.000.000 de dólares por el 75% del pase. Talleres posee opciones de repesca en diciembre de 2026 —abonando una penalidad de 100.000 dólares— y en junio de 2027; si la repesca de diciembre se ejecuta para transferir al jugador, el club cordobés deberá ceder un 5% de la suma neta a San Lorenzo en concepto de vitrina.

En materia de compras definitivas, San Lorenzo ejecutó la cláusula de rescisión del defensor Danilo Arboleda, adquiriendo el 70% de su ficha a Banfield a cambio de 350.000 dólares, con un contrato firmado hasta diciembre de 2028. Asimismo, acordó la llegada del volante ofensivo Ignacio Zaballa, de 20 años, obteniendo el 70% de su pase proveniente de River Plate con firma hasta diciembre de 2029.

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En el capítulo de salidas concluidas mediante acuerdo de partes figuran Luciano Vietto, Maximiliano Zelaya, Gregorio Rodríguez y Francisco Perruzzi, conservando la institución un 30% de la ficha de este último. Por su parte, el delantero Facundo Bruera fue cedido a préstamo por 18 meses a Barracas Central, sin cargo y sin opción de compra.

La desvinculación del colombiano Jhohan Romaña se resolvió de forma anticipada antes del vencimiento de su contrato a fin de año. Tras acordar su incorporación al León de México, el club mexicano abonó un resarcimiento económico de 800.000 dólares a San Lorenzo, que además mantuvo un 10% de plusvalía sobre una futura transferencia del marcador central.

El primer equipo profesional de San Lorenzo disputará su próximo compromiso oficial frente a Central Córdoba en Santiago del Estero el lunes 3 de agosto de 2026 a las 21:15 horas, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura.