El predio de Arroyo Seco fue el escenario de una escena que rápidamente inundó las redes sociales. A pocas semanas de haber finalizado su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Leandro Paredes regresó a la actividad con el plantel de Boca y tuvo un emotivo reencuentro con su amigo Ángel Di María.

Aprovechando que el equipo de La Ribera hizo base en dicho predio en la previa de su choque frente a Newell's, el volante central del Xeneize se acercó a saludar al ídolo de Rosario Central, que se encontraba entrenando en las mismas instalaciones junto al plantel Canalla.

Fue el propio Paredes quien inmortalizó la secuencia al publicar un video en sus historias con la leyenda "Amigo mío". En las imágenes se observa un clima de total relajación y complicidad.

A ambos se los ve charlando animadamente al lado de los micros de las delegaciones, sonriendo y compartiendo risas, incluso con el infaltable mate de por medio mientras intercambiaban palabras del presente de cada uno.

Este reencuentro en territorio santafesino se dio meses después de lo que había sido su primer enfrentamiento oficial en el ámbito local, cuando Boca y Central igualaron 1-1 en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, la competitividad de la Liga argentina queda a un lado cuando se repasa la historia que los une.

Los une una trayectoria de más de 130 partidos compartidos vistiendo la camiseta albiceleste y compartiendo plantilla en el Paris Saint-Germain y la Juventus. Además, cuentan con la gloria acumulada de haber sido socios en la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y el bicampeonato de América en 2021 y 2024, forjando un vínculo familiar de casi diez años que traspasó la línea e involucra de forma directa a sus parejas e hijos.

FMZ