En un encuentro marcado por la paridad y la falta de efectividad en las áreas, Estudiantes de Río Cuarto y Banfield igualaron 0-0 en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura.

Con este resultado, tanto el León del Imperio como el Taladro cosecharon un punto que los deja con 4 unidades en la tabla de posiciones de la Zona B.

Durante la primera mitad, Banfield probó mediante insinuaciones de Tomás Adoryan y avisos aislados de Bruno Sepúlveda, mientras que el conjunto cordobés respondió buscando la movilidad de Juan Garro y los envíos de Nicolás Talpone.

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Las defensas prevalecieron a lo largo de los 90 minutos. La zaga local, apuntalada por Gonzalo Maffini y Sergio Ojeda, junto a la solvencia del arquero Lucas Bruera para desactivar remates lejanos, contuvieron los intentos de la visita. Por el lado del equipo del Sur del Gran Buenos Aires, Santiago Daniele y Nicolás Meriano sostuvieron el orden para mantener el arco en cero custodiado por Facundo Sanguinetti.

En el tramo final del encuentro, los entrenadores echaron mano al banco de suplentes para intentar romper el cero. Pese a los constantes intentos y los tiros de esquina en el epílogo, el marcador no se movió en el Antonio Candini.

Con el 0-0 definitivo, ambos conjuntos alcanzaron la línea de los 4 puntos en la Zona B de la Liga Profesional, manteniendo el invicto en este arranque de torneo y sumando unidades valiosas en sus respectivas aspiraciones dentro de la competencia.

FMZ