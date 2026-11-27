El Club Estudiantes de La Plata juega este sábado la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras y su público comenzó una movilización histórica desde la capital bonaerense hasta Montevideo, sede de la definición. La institución ofreció una alternativa logística para sus hinchas y desde la mañana del viernes comenzaron a salir los más de 120 micros con destino al Estadio Centenario.

Masiva movilización de hinchas de Estudiantes a Montevideo

Estudiantes afrontó el 70% del costo de traslado, ofreciendo micros desde UNO hasta el Estadio Centenario a $50.000 por persona para el viaje de ida y vuelta. Desde el club se oficializó la venta de 121 micros completos a los que se le suman otros 50 ómnibus por fuera de la órbita de la institución.

Movilización de Estudiantes

La caravana inició con algunas demoras pero la primera tanda ya partió, y desde la tarde del viernes saldrá el resto. A los cientos de micros se suman todos los hinchas que viajan en autos particulares, transporte fluvial y vuelos con dirección al gran sueño de la Libertadores de América.

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Montevideo espera a miles de hinchas de Estudiantes sin entrada

El público de Estudiantes arrasó con la venta general de entradas, incluso con el club informando gestiones para ampliar la disponibilidad. Se estiman cerca de 14 mil tickets expendidos a hinchas del León, que también pudo acceder a ubicaciones destinadas a “público neutral”.

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CONMEBOL puso a disposición un Fan Fest en la rambla de Montevideo con capacidad para diez mil personas y destinadas al público de Estudiantes, donde también se espera un lleno total. Estimaciones previas hablan de más de 30.000 personas del Pincha en Uruguay, con la mayoría dentro del estadio y miles en las inmediaciones.

Estudiantes vs Palmeiras: día, hora y TV de la gran final de Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores desde las 17.00hs del sábado 28 de noviembre.

El partido podrá verse en vivo por Telefé, ESPN y Fox Sports.