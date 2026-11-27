Con la mirada puesta en el duelo decisivo frente a Palmeiras en Montevideo, Alexander Medina habló en conferencia de prensa y dejó un mensaje cargado de convicción sobre lo que significa disputar una final de Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata.

Previo al gran partido que se jugará este mismo sábado en Uruguay, el técnico del Pincha repasó el apoyo de la gente, el planteo para el partido y el valor simbólico del Centenario.

Alexander Medina

El respaldo de los hinchas y el clima en Uruguay

Uno de los ejes del mensaje del técnico uruguayo estuvo puesto en el acompañamiento de la gente de Estudiantes que viajó a Montevideo para estar cerca del equipo.

“Todos los mensajes de aliento y todas las muestras de cariño son combustible puro para estos partidos. El hincha de Estudiantes hizo un esfuerzo enorme para estar. Vamos a tener su apoyo y eso es fundamental”, expresó.

A su vez, Medina destacó el vínculo con el público local de cara a la final: “Acá en Uruguay vamos a tener a gran parte de la parcialidad de Peñarol apoyando a Estudiantes, y algunos de Nacional, por nuestro pasado, también alentando. Ojalá que después de los 90 minutos estén contentos”.

En la misma línea, sintetizó esa expectativa compartida al señalar: “Por 95 minutos habrá un sentimiento en común y ojalá que estén contentos”.

Caravana histórica de hinchas de Estudiantes por la final de la Libertadores

Cómo encara el partido y el análisis sobre Palmeiras

En lo futbolístico, Medina le quitó peso a la diferencia de días de descanso respecto al conjunto brasileño y puso el foco en la ejecución dentro del campo. “En una final, esos factores no creo que sean los que hay que tener en cuenta para ver qué equipo llega mejor. Nosotros tuvimos un tiempo más, por calendario, pero eso no es una situación favorable para ninguno de los dos”, afirmó.

Luego, completó: “Tuvieron una semana larga para planificar la final, nosotros tuvimos un tiempo más. Creo que el partido va a pasar por otro lado, no por si uno descansó más o menos”.

Palmeiras, el rival a batir

Al evaluar a Palmeiras, el Cacique remarcó las virtudes del rival y explicó la postura táctica que preparó su equipo: “Tiene individualidades, juego colectivo, buenas transiciones y pelota parada. Tenemos un plan defensivo para tratar de contrarrestar las virtudes del rival, pero también un plan ofensivo que hemos analizado para aprovechar los espacios que dejan. Tenemos claro cómo jugar el partido”.

También aseguró que el discurso en la intimidad no cambiará respecto a series anteriores: “Creo mucho en nuestro equipo, en nuestros futbolistas. Ahora lo que toca es tratar que llegue el partido y llevar a cabo todo lo que trabajamos. Acá estamos y mañana no va a haber un mensaje diferente a lo que fue con Flamengo, Corinthians y Universidad Católica”.

La postura ante la presión y el peso de la historia

Consultado por las exigencias de una final continental, Medina descartó que el plantel lo viva como una carga negativa y subrayó el recorrido del club: “Presión en este tipo de partidos obviamente que no hay, por lo menos para mí o para nosotros. Creo que es una satisfacción y un orgullo estar acá primero”.

Luego amplió: “Ambos equipos van a querer ganar el partido por historia, por mística y por presente. Hicimos méritos suficientes para jugar esta final y, en definitiva, nosotros tratamos de encarar el partido no bajo presión, sino disfrutando esta hermosa responsabilidad. Eso es lo que nos tiene acá hoy para tratar de hacer un buen juego”.

Sobre la importancia del certamen para la institución platense, recordó: “Me lo hicieron saber cuando llegué acá, que esta competición era una de las prioridades para esta institución, por la cantidad de años que llevábamos sin estar en definición”. Y cerró la idea del cruce entre finalistas remarcando: “Acá llegaron los dos equipos que compitieron mejor en el certamen”.

El Centenario, Muslera y Marcos Rojo

El Estadio Centenario ocupó un lugar central en las palabras de Medina, tanto por la historia de Estudiantes como por su recorrido personal: “Está marcado a fuego, porque acá fue su primera Copa. No creo que el antecedente pueda ser tenido en cuenta para el partido de mañana, pero ojalá se repita con el mismo final”.

Asimismo, añadió: “Venir a este lugar es reconfortante. Ojalá se repita con el mismo final”, y confesó: “Para mí este estadio es muy especial. Para mí comenzaron mis sueños en el fútbol acá”.

Por último, se refirió a dos referentes del vestuario. Sobre Fernando Muslera, sostuvo: “Lo estamos disfrutando mucho y para mí tiene mucho para dar, pero va a depender de cada uno. No sé si será su último partido, no lo tengo claro”.

En tanto, sobre Marcos Rojo, destacó: “Nos dio su entrega, sus ganas de venir y su sentido de pertenencia. Como jugador, nos da jerarquía, experiencia y lo que transmite como líder adentro y afuera de la cancha. Lo encontramos en un gran momento, que nos suma por todos lados”.

FMZ