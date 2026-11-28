El Estadio Centenario de Montevideo es, sin duda, un imán a la memoria Pincharrata. 58 años después de aquella noche de 1968 en la que Estudiantes de La Plata escribió la primera página de su mística internacional, el destino vuelve a cruzarlo con el mismo rival, en el mismo campo de juego y con un trofeo que hoy pesa tanto como en ese entonces.

Estudiantes vs Palmeiras, la final de la Copa Libertadores 2026

Aquella vez, los goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón ante Palmeiras fundaron una estirpe copera que cambiaría para siempre el mapa sudamericano.

Este sábado desde las 17:00, el Pincha sale a esa misma cancha y con la misma cara para ir en busca de la quinta Copa Libertadores de su historia.

La gesta de 1968: el origen de una estirpe copera

Para dimensionar el peso de este reencuentro en Uruguay conviene rebobinar hasta aquella serie de 1968, que exigió mucho más que talento para resolverse.

En el primer partido, disputado en el viejo estadio de 1 y 57 en La Plata, Estudiantes arrancó abajo y parecía contra las cuerdas hasta que, en una ráfaga final de carácter, Juan Ramón Verón y Marcos Flores dieron vuelta la historia sobre la hora para sellar el 2-1.

La revancha en el Pacaembú brasileño fue otra historia: Palmeiras impuso condiciones, golpeó con la contundencia de Tupãzinho y Rinaldo y dejó sin efecto el descuento de Verón para firmar un 3-1 que obligó a trasladar la definición a un tercer partido desempate en Montevideo.

Juan Ramón Verón, símbolo Pincharrata

El plantel pincharrata cruzó el Río de la Plata convencido de que la historia todavía estaba abierta y terminó protagonizando una noche de mayo absolutamente perfecta.

Ante unas 58 mil personas y con una marea de hinchas platenses, el plan del legendario Osvaldo Zubeldía salió perfecto: Felipe Ribaudo abrió el marcador en el arranque y la Bruja Verón, figura excluyente de toda la final, liquidó el 2-0 en el complemento.

Aquella consagración fundó una identidad competitiva que meses más tarde conquistaría Old Trafford ante Manchester United y que atravesó generaciones hasta llegar a Juan Sebastián Verón, protagonista en cancha de la cuarta Libertadores en el Mineirão y hoy presidente de un club que nunca perdió su brújula.

El camino de hierro y el peso de la quinta

El presente que deposita a Estudiantes en este sábado 28 de noviembre guarda un parentesco notable con aquella mística de resistencia fuera de casa.

Para llegar al Centenario, el equipo de Alexander Medina tuvo que construir su candidatura en los escenarios más hostiles del continente: primero dejó en el camino a Corinthians en cuartos de final haciéndose fuerte en Brasil y luego eliminó a Flamengo por penales en pleno Maracaná.

Estudiantes vs Flamengo

Enfrente aparece ahora el tercer eslabón de la resistencia brasileña, el Palmeiras de Abel Ferreira, una maquinaria acostumbrada a jugar instancias decisivas.

Para el Pincha, el premio tiene una doble dimensión: levantar la quinta Copa Libertadores significa alcanzar la línea de Peñarol en el podio histórico del torneo, solo por detrás de Independiente y Boca, y cortar la hegemonía reciente de los clubes brasileños desde una identidad que jamás dependió de tener el presupuesto más alto de Sudamérica.

90 minutos para volver a hacer historia

El fútbol moderno cambia de velocidades, de tácticas y de apellidos, pero conserva intacta la capacidad de tender puentes invisibles entre el pasado y el presente.

En el Centenario, donde Fernando Muslera y el propio Cacique Medina juegan además con el plus emocional de defender una final continental en su país, Estudiantes vuelve a encontrarse frente al espejo de 1968.

58 años después del primer grito frente al Verdão, el Pincha tiene noventa minutos, o lo que exija la tarde uruguaya, para demostrar que su historia copera sigue tan vigente como entonces y que la quinta estrella espera justamente donde empezó todo.

FMZ