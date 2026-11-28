Llegó el gran día para todo el pueblo Pincharrata. A partir de las 17:00 horas de este sábado, Estudiantes de La Plata se enfrenta al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026.

58 años años después de aquella recordada serie de 1968 en el mismo escenario que coronó por primera vez al conjunto platense, el Verdão y el Pincha vuelven a cruzarse por la Gloria Eterna: los paulistas buscan su cuarta estrella continental, mientras que el León va por la quinta. Además, el campeón sacará boleto directo para enfrentar al Xeneize en la Recopa Sudamericana 2027 y clasificará al Mundial de Clubes 2029.

El encuentro será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y se podrá ver en vivo a través de la señal televisiva de Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium.

Cómo llega Estudiantes

Estudiantes llega con una gran mística copera. El equipo comandado por Alexander Cacique Medina sacó chapa de candidato al eliminar nada menos que al campeón defensor, Flamengo, por penales en el estadio Maracaná.

Con una efectividad histórica del 80% en finales de Libertadores (ganó cuatro de las cinco que disputó: 1968, 1969, 1970 y 2009), el Pincha movilizó cerca de 40 mil hinchas hacia la capital uruguaya.

Estudiantes de La Plata

Si bien quedó al margen de los playoffs del Torneo Clausura 2026 y lejos de la zona de copas en la Tabla Anual, el conjunto platense llega descansado y con el ánimo por las nubes tras consagrarse campeón de la Supercopa Argentina en Córdoba frente a Independiente Rivadavia.

Medina no podrá contar con el mediocampista Baltasar Rodríguez, expulsado en la revancha de semifinales en Río de Janeiro, y aguarda hasta último momento por la evolución física de Joaquín Tucu Correa, quien sufrió un desgarro en el cierre del campeonato local.

Para suplir la ausencia de Rodríguez, el DT ensayó tanto el ingreso de Fabricio Pérez en la mitad de la cancha como una línea de cinco defensores con la inclusión de Gastón Benedetti.

Cómo llega Palmeiras

Palmeiras, por su parte, viene de alcanzar su segunda final consecutiva tras dejar en el camino a Fluminense en una dramática semifinal definida por penales, luego de haber caído en la definición de 2025 ante Flamengo.

Aunque pelea el Brasileirao mano a mano con Flamengo, el Verdão llega con una racha de tres partidos sin victorias en el torneo local tras caer 3-0 ante Chapecoense (con equipo alternativo para preservar titulares), empatar 1-1 frente al Mengão y perder 2-1 contra Cruzeiro.

Palmeiras

El DT Abel Ferreira apuesta a la jerarquía de su columna vertebral liderada por el capitán paraguayo Gustavo Gómez, el volante Andreas Pereira y el delantero argentino José Manuel Flaco López, acompañado en ofensiva por Jhon Arias y Vitor Roque.

La principal incógnita pasa por el carril izquierdo entre el uruguayo Joaquín Piquerez, preservado en los últimos encuentros por una molestia física, y Arthur Gabriel.

Palmeiras vs Estudiantes: las posibles formaciones

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez o Arthur Gabriel; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, Andreas Pereira o Vitor Roque y José Manuel López.

Estudiantes : Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Fabricio Pérez o Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT:

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