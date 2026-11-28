A veces, los años en el fútbol no admiten balances simples, porque no se miden por la cantidad de trofeos obtenidos, sino por el peso específico de cada momento vivido. El 2026 oficial de Lionel Messi llegó a su fin este viernes por la noche, bajo la lluvia de Columbus, Ohio, con el semblante serio, la ropa empapada y la eliminación de Inter Miami en la primera ronda de los playoffs de la MLS frente a Columbus Crew.

Después del 3-0 sufrido en Florida, el 1-0 en tiempo de descuento terminó de derrumbar la defensa del título conseguido en 2025 y dejó a las Garzas sin margen de reacción cuando todavía quedaba noviembre y todo el mes de diciembre por delante. Sin embargo, quedarse únicamente con esa postal gris de despedida sería leer apenas la última página de un libro irrepetible.

Messi no pudo evitar la eliminación del Inter Miami

A los 39 años, Messi transitó durante estos 11 meses una montaña rusa emocional y deportiva como pocas veces se vio en la carrera de un futbolista de élite: tocó el cielo de los récords mundialistas, volvió a jugar una final del mundo, atravesó el golpe familiar más duro de su vida, le puso punto final a una historia de 21 años con la Selección Argentina, siguió rompiendo marcas individuales en Estados Unidos y empezó a construir con decisión su perfil como propietario de clubes.

Un Mundial de récords y una final que se escapó

El eje emocional y futbolístico del año pasó entre junio y julio por la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Lejos de dosificar esfuerzos o asumir un rol testimonial por su edad, Messi volvió a ser el motor ofensivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y disputó su sexto Mundial como campeón defensor y protagonista excluyente de principio a fin.

Su estreno marcó el tono de todo el certamen: firmó un hat-trick en la victoria 3-0 ante Argelia en Kansas City, el primero de su carrera en Copas del Mundo, y dejó una imagen que conmovió al planeta al romper en llanto durante el festejo del primer tanto, atravesado por la delicada situación de salud de su padre.

El festejo del astro tras marcar su primer hat-trick en un Mundial

Días después, con un doblete frente a Austria, superó la línea de Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales, una tabla en la que cerró su recorrido con 21 conquistas antes de ser superado sobre el cierre del torneo por Kylian Mbappé.

Con ocho goles y cuatro asistencias en ocho presentaciones, Messi fue determinante en cada instancia del camino de la Selección: volvió a convertir en la fase de grupos, asistió en los cuartos de final ante Suiza y tuvo una actuación decisiva en la histórica semifinal frente a Inglaterra, en Atlanta. Allí, como alguna vez lo había hecho otro célebre número 10 argentino, lideró una remontada inolvidable con dos pases-gol para Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Argentina llegó a la final del mundo como defensora del título y con la ilusión intacta de conseguir el bicampeonato frente a España, el joven seleccionado que partía como favorito. Sin embargo, el desgaste acumulado y un gol de Ferran Torres durante el tiempo suplementario de la final, disputada el 19 de julio en Nueva Jersey, terminaron por frustrar el sueño de una nueva consagración.

Leo se quedó con la medalla de plata y toda la Argentina lloró con él

El Balón de Plata y la Bota de Plata del torneo confirmaron que, incluso en su última función mundialista, Messi seguía estando entre los mejores del planeta. Aunque no se quedó con el premio al mejor jugador del certamen, su actuación lo había convertido en uno de los principales candidatos. Sin embargo, el dolor por la derrota en la final, sumado a la pérdida de su padre, marcaría el comienzo de un mes para el olvido.

El golpe familiar y el adiós a una historia de 21 años

Detrás de cada exhibición en Norteamérica latía una procesión íntima que terminó de desencadenar las decisiones más trascendentes del año.

El 8 de agosto, menos de tres semanas después de la final perdida ante España, falleció en Rosario Jorge Messi a los 68 años tras una extensa enfermedad.

Jorge Messi, la pérdida más dolorosa en la vida de Lionel

La partida de su padre, compañero inseparable desde las canchas infantiles de Rosario y el desembarco adolescente en Barcelona hasta la conducción de cada paso profesional durante más de dos décadas, dejó una huella imposible de disimular.

En ese contexto de duelo y balance vital llegó la noticia que millones de hinchas se negaban a imaginar. El 31 de agosto, mediante una carta escrita de puño y letra, Messi comunicó su retiro definitivo de la Selección.

Cerraba así un recorrido de 21 años que había empezado con aquella expulsión fugaz ante Hungría en 2005, atravesó frustraciones, finales perdidas y una renuncia pasajera en 2016, y alcanzó su redención eterna con la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato continental de 2024.

La despedida formal dentro de la cancha tuvo lugar el 6 de octubre en un estadio Monumental colmado y rendido a sus pies.

La despedida del 10, una de las postales más gloriosas de la historia

En el amistoso que terminó 3-0 frente a Benín, el capitán asistió a Nicolás Otamendi y a Nico Paz y convirtió de penal su último gol con la celeste y blanca, el número 126 de su carrera internacional, bajando el telón de una relación más que amorosa.

Cifras descomunales en medio de un Inter Miami irregular

En el plano de clubes, el 2026 expuso un contraste marcado entre la vigencia individual del rosarino y las limitaciones colectivas de Inter Miami.

En marzo, durante la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Nashville, Messi alcanzó la barrera de los 900 goles oficiales en su carrera profesional, ingresando en un territorio estadístico reservado únicamente para Cristiano Ronaldo entre los jugadores contemporáneos. Aquella noche, sin embargo, el equipo de Florida quedó eliminado del certamen continental.

El patrón se repitió durante buena parte de la temporada: las Garzas se despidieron rápido en la fase de grupos de la Leagues Cup y terminaron lejos de Nashville en la pelea por el Supporters' Shield.

La única vuelta olímpica oficial del año llegó el 16 de septiembre en Miami, cuando el equipo, ya con Cristian Kily González en el banco, venció 2-0 a Cruz Azul para ganar la Campeones Cup, con una asistencia y un gol de Messi que además significó su conquista número 100 con la camiseta rosa.

La Campeones Cup, el único título que pudo levantar en todo 2026

A pesar de las caídas colectivas, los números personales del capitán desafiaron cualquier lógica biológica: cerró el año con 41 goles y 21 asistencias en 50 partidos oficiales entre club y Selección, ganó por segunda vez consecutiva la Bota de Oro de la MLS tras liderar la temporada regular con 26 tantos y 17 pases-gol, y se mantuvo en la élite mundial incluso en las votaciones individuales, como el 5nto puesto en la votación del Balón de Oro.

No obstante, el año de Las Garzas se apagó rápido: la serie ante Columbus Crew expuso todas las falencias de un plantel que entregó sin resistencia la corona de la MLS.

El futuro dirigencial y lo que queda antes de 2027

Mientras transitaba su último tramo en la Selección y sostenía el ataque de Inter Miami, Messi aceleró también su desembarco en la gestión deportiva.

A lo largo de 2026 formalizó la adquisición de los clubes españoles UE Cornellà y CD Eldense, acompañó el estreno de Deportivo LSM en Uruguay junto a Luis Suárez y siguió de cerca el crecimiento de Leones FC en el ascenso argentino, delineando el mapa de su vida después del retiro.

La familia Messi posando con la camiseta de la UE Cornellà

Con la eliminación en Ohio se cerró su actividad oficial en este 2026, aunque todavía le queda una aparición especial fuera de calendario: el 20 de diciembre dirá presente en la Bombonera para el partido despedida de Carlos Tevez, antes de pasar las primeras Fiestas en Rosario sin su padre y encarar en enero la pretemporada de 2027, que lo traerá de regreso a Buenos Aires para un amistoso frente a River en el Monumental.

Cuando mire hacia atrás, Messi sabrá que 2026 no fue un año más en su biografía. Fue el año en que lloró en un debut mundialista, superó marcas históricas, rozó otra copa en Nueva Jersey, despidió a su padre, le dijo adiós a la Selección y comprobó, incluso en una noche lluviosa de eliminación en Estados Unidos, que su fútbol sigue intacto hasta el último minuto.